Erfolgreiches Sportjahr 2018 / Intendant Bellut: ZDF ist zuverlässiger Partner des Event- und Breitensports (FOTO)

Hamburg (ots) -Das ZDF blickt auf ein erfolgreiches Sportjahr 2018 zurück. Nebenden Olympischen Winterspielen und den Paralympics in Südkorea sowieder Fußball-Weltmeisterschaft in Russland erreichten auch dieEuropean Championships aus Glasgow und Berlin große Akzeptanz bei denZuschauerinnen und Zuschauern. Im Wechsel mit der ARD hatte das ZDFdie zum ersten Mal auf zehn Tage im August gebündeltenEuropameisterschaften von sieben großen Sportverbänden ausgestrahlt.An seinen Sendetagen erreichte das ZDF damit einen durchschnittlichenMarktanteil von 15,8 Prozent.Unter dem Titel "Die Finals" werden im Sommer 2019 nach diesemVorbild und dem Vorbild erfolgreicher Wintersportwochenenden auch dieDeutschen Meisterschaften in neun Sportarten auf ein Wochenendekonzentriert. "Damit präsentiert sich das ZDF einmal mehr alszuverlässiger Partner des Event- und Breitensports und bietet seinenZuschauern kompakt die ganze Sport-Vielfalt in Deutschland", sagteZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Hamburg.Weitere Höhepunkte im Sportevent-Kalender 2019 sind dieFußball-Weltmeisterschaft der Frauen, dieLeichtathletik-Weltmeisterschaft sowie dieHandball-Weltmeisterschaft, für die das ZDF gemeinsam mit der ARD dieRechte erwerben konnte. Diese Vereinbarung umfasst darüber hinaus dieRechte für die Handball-Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025 sowiefür die Europameisterschaften 2020 und 2022 und ermöglicht eineKontinuität der Berichterstattung.