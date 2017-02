Erfolgreiches Netzwerken für deutsche Kinderfilmanimation

Leipzig (ots) - Die erste bundesdeutsche Werkschau vonAnimationsfilmen für Kinder, veranstaltet von der AG Animationsfilmin Kooperation mit dem MDR und KiKA, fand am 1. Februar imKindermedienzentrum Erfurt statt. Produzenten, Filmemacher undRegisseure stellten ihre Filme vor und trafen mitKindermedienredakteuren zusammen.Die Werkschau diente dem Kennenlernen,dem fachlichen Austausch undspannenden Entdeckungen,sagte Annegret Richter, Geschäftsführerin derAG Animationsfilm.Der Einladung von MDR, KiKA und der AG Animationsfilm folgten mehrals 80 Produzenten, Regisseure, Kinderfilmredakteure von KiKA, MDRund ZDF, Vertreter von Hochschulen, Festivals und des Filmverleihs.Michael Stumpf, Programmgeschäftsführer des Kinderkanals von ARDund ZDF: "Über 50 Prozent des Programmes von KiKA sindAnimationsfilme. Diese Werkschau ist für uns deshalb so wichtig, weilsie einen umfassenden Branchenüberblick bietet."Im Kinderkanal von ARD und ZDF wurden in letzter Zeit u.a die fürden Grimmepreis 2017 nominierte Serie "Tilda Apfelkern" und die ersteStaffel "Die Abenteuer des jungen Marco Polo" gesendet. InVorbereitung ist u.a. die animierte Kinokopoduktion "Fritzi - eineWendewundergeschichte". Für die im KiKA gezeigten Animationsfilme istdie MDR-Redaktion Kinder/Familie verantwortlich.Die inhaltliche Bandbreite der 150 in Erfurt vorgestelltenProduktionen für TV, Kino und Festivals reichte von gesellschafts-und kulturpolitischen Themen über Märchen bis zu Animationsfilmen wie"Heidi" und "Biene Maja". Vielfältige künstlerische Handschriften wiePuppentrick, Computer- und Sandanimation oder 2D-Animation waren zusehen. Angesprochen werden Kinder der Zielgruppen Vorschule,Grundschule, Family Entertainment und Pre-Teens/Teens.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko, Tel.: (0341) 300 64 72, Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell