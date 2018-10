Hamburg/San Francisco, Kalifornien (ots) - Smaato steigert dieBidding-Effizienz für Demand-Side-Plattformen um bis zu 72 %Smaato, führende globale Real-Time Advertising Platform für mobilePublisher und App-Entwickler, hat eine Automated Traffic Curation(ATC) entwickelt, welche die Kosten für Demand-Side-Plattformen(DSPs) erheblich senkt. Die erfolgreiche Machine-Learning-Technologiewird bereits seit dem letzten Jahr eingesetzt und stetig verbessert.Sie sortiert automatisiert weniger relevantes Inventar aus, bevordieses die Plattform des Demand-Partners erreicht. So spart dieserZeit und Kosten, die durch das Sortieren und Verarbeiten entstehen,um die Optionen mit der höchsten Wertschöpfung für Werbetreibende zuidentifizieren. Das Produkt ist für sämtliche der über 260 von Smaatoangebotenen DSPs verfügbar und eignet sich besonders gut für Käufermit hohem Kaufvolumen."Unsere automatisierte Mediaeinkauf-Platform verarbeiten für jedesGebot eine enorme Menge an verfügbarem Inventar, was die Auswahl derWerbeplätze mit dem höchsten Ertragspotenzial erschwert", sagt FreddyFriedman, Chief Product Officer von Smaato. "Unsere ATC-Lösungfiltert irrelevantes Inventar automatisch heraus, bevor es die DSP'serreicht, so dass diese die qualitativ hochwertigsten Optionen nutzenkönnen, statt sie aus Kostengründen zu verpassen."Das von digitalen Publishern umgesetzte Header Bidding zurVerwaltung programmatischer Werbung führte bei Demand-Plattformen inder Vergangenheit zu einem explosionsartigen Wachstum der BidRequests. Digiday berichtete beispielweise, dass sich DSPs 2017aufgrund des Header Bidding im Vergleich zum Vorjahr mit demvierfachen Volumen an Bid Requests konfrontiert sahen. Durch diesesZusatzvolumen entsteht eine enorme Belastung der Infrastrukturkostenfür Analyse, Bid-Management und Ertragsoptimierung. Das wiederumführt dazu, dass einige Unternehmen überzählige Anfragen einfachaußer Acht lassen, statt sie entsprechend zu sortieren und dieoptimale Option für ihre Werbetreibenden zu finden.Ausgehend von der Analyse des Gebotsverhaltens optimiert SmaatosATC den Bid-Stream durch maschinelles Lernen und sorgt so im Laufeder Zeit für eine präzise Verbesserung unterschiedlicherInventartypen. Dieser Prozess stellt sicher, dass DSPs nicht nur dieGesamtkosten für die Verarbeitung reduzieren, sondern mit der Zeitauch relevanteres Inventar erhalten. Smaatos ATC verfügt zudem überanpassbare Steuerelemente, mit denen DSP das Inventarvolumen je nachAnforderungen ihres Unternehmens anpassen können."ATC ermöglicht Partnern mit hohem Volumen individuelle Effizienzinnerhalb des Bid-Streams, wodurch die DSP-Kosten reduziert werdenund die Verfügbarkeit der wertvollsten Gebote je DSP gesteigertwerden", erklärt Gerry Louw, Chief Technology Officer von Smaato."Wir sehen, dass das Streamlinen der mobilen Wertschöpfungskette diePerformance für Käufer, Verkäufer sowie Technologieunternehmenerheblich verbessert und Smaatos ATC ein leistungsstarkes Tool ist,um dieses Ziel zu erreichen."Über SmaatoSmaato ist die führende unabhängige globale Real-Time AdvertisingPlatform und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilenWeb-Publishern. Smaato managt bis zu 20 Milliarden mobiler AdImpressions täglich und erreicht pro Monat über eine Milliarde UniqueMobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren RagnarKruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seineminternationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen inHamburg, Singapur, Shanghai, sowie New York und beschäftigt insgesamt250 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.smaato.comFolgen Sie Smaato auch auf Twitter unter @Smaato sowie aufFacebook unter www.facebook.com/SmaatoPressekontakt:Petra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Tel.: +49 40 4321 88 93E-Mail: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Smaato, übermittelt durch news aktuell