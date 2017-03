Köln (ots) - Mit weltweit ausgewählten Partnern hat Telonic,Deutschlands führendes Systemhaus für Netzwerk und IT-Sicherheit,mehr als 200 Kunden und Interessenten nach Köln gelockt. Das jährlichstattfindende Gipfeltreffen stand unter dem Motto einer "Manufakturfür die digitale Zukunft", während die zu lösenden Herausforderungennicht kleiner werden: "Mit der Qualität von Netzwerken steht undfällt die IT und ihre Anwender, während die IT-Security sich alsAchillesferse für jedes Unternehmen etabliert", sagt AndreasSchlechter, Geschäftsführer des Familienunternehmens Telonic. DieRisiken sind vielfältig, vor allem der Mittelstand ist sehr auftechnologisch führende Systemhäuser wie Telonic angewiesen.Weltweite Auslese von IT-ProduktenDie Partnerunternehmen, deren Produkte Telonic bei Kundeneinsetzt, kommen dabei aus der ganzen Welt. Riverbed aus SanFrancisco sorgt für eine einfache Netzwerkstruktur, die mit derSD-WAN-Technik ideal für Unternehmen mit zahlreichen Niederlassungenoder auch Filialisten mit Geschäften ist. Der deutsche Markt ist fürdas US-Unternehmen einer der global am stärksten wachsenden - fürRiverbed ein Grund, einen Vertreter der Führung aus den USA nach Kölnzu senden. "Riverbed genießt weltweit Vertrauen, Telonic ist unserstärkster Partner in Mitteleuropa", sagt Paul O'Farrell, GeneralManager von Riverbed Technology. Neben dem kalifornischen Unternehmenstellten sich auch Alcatel Lucent, logpoint, Vectra Networks, PaloAlto Networks, Juniper Networks und F5 Networks denIT-Verantwortlichen von Unternehmen aus ganz Deutschland.Komprimiert: Network und SecurityFür die Telonic-Kunden ist das jährliche Gipfeltreffen eineMöglichkeit, fernab von jeder Messe fachliche Gespräche zu führen undan echten Problemlösungen zu arbeiten. "Während auf Messen eher dieSales Manager auf die Leute losgelassen werden, finden unsere Kundenund Interessenten auf dem Gipfeltreffen für jeden Bereich technischeAnsprechpartner", sagt Jörg Suthoff, Chief Process and ProjectManager von Telonic. Wie gut das funktioniert, zeigt der enormeVertrauensbonus, den Telonic in der IT-Branche hat.Die Telonic GmbH (www.telonic.de) ist Deutschlands führendesSystemhaus für Netzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist dasUnternehmen in Familienbesitz und betreut Kunden in zahlreichenBranchen - von Verwaltung, Industrie und Logistik über Bank- undFinanzwesen bis zu Konzernen aus der Energieversorgung. Durch denklaren Fokus auf Netzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonicüber zahlreiche Best Practice-Erfahrungen und agiert alsSystemintegrator für führende Soft-und Hardwarehersteller. Neben derherstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte undsorgt auch für die laufende Betreuung und anfallendeSchulungsmaßnahmen. Mehr als 100 Mitarbeiter stehen dazu bundesweitden Kunden zur Verfügung.Weitere Informationen:Telonic GmbH, Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln,Tel.: +49 2203 9648 0, E-Mail: presse@telonic.de,Web: www.telonic.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E Mail: team@euromarcom.deInternet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuell