Erfolgreiches Headhunting im öffentlichen Dienst sowie Ingenieurswesen / Kontrast Personalberatung GmbH mit positiver Halbjahresbilanz und exzellenter Personalvermittlung

Hamburg (ots) - Hamburger Personalberatung meldet im Corona-Pandemie-Jahr erfolgreiche Geschäftsergebnisse für die ersten sechs Monate. Spitzenmandate namhafter Organisationen und erstklassige Kandidatinnen (m/w/d) in Bewerbungsverfahren.Erfolgreiche Personalvermittlung gesuchter Fachkräfte und Leitungskräfte im Bereich Ingenieurswesen und für das Gesundheitswesen zur Festanstellung.Top-Headhunting-Bilanz Öffentlicher Dienst, Ingenieurswesen sowie GesundheitswirtschaftDie Personalberater weisen eine exzellente Vermittlungsquote in verschiedenen Branchen bundesweit vor. Im Bereich des öffentlichen Dienstes konnten für mehrere städtische Leitungsstellen qualifizierte Amtsleitungen und Fachbereichsleitungen aus dem Ingenieurswesen kurzfristig eingeworben werden. Die Stellenausschreibung im Ingenieurswesen bei einer Stadtverwaltung ist nach zweijähriger Vakanz endlich mit passenden Experten versorgt worden.Darüber hinaus wurden erfolgreich Ärztinnen (m/w/d) und Leitungskräfte der Pflege sowie Abteilungsleitungen IT, Technik und Management an Universitätskliniken, Städtische Krankenhäuser sowie Fachkliniken vermittelt.Exzellente Rekrutierungssituation für StellenausschreibungenAktuell ist eine exzellente Rekrutierungssituation gegeben. Viele Leitungskräfte und Spezialisten orientieren sich am Arbeitsmarkt neu, nachdem eigene Unternehmensleitungen und Personalverantwortliche vielfach ohne Konzept hilflos die Krise auszusitzen suchen. In Krisen auszuharren nehmen viele der aktuellen Kandidaten nicht hin - Handlungsfähig bleiben und aktiv die Krise anpacken ist vielen Bewerbern besonders wichtig.Dank an den Heimathafen Hansestadt HamburgDie Geschäftsführung und das Personalberater-Team danken dem Hamburger Senat und insbesondere Oberbürgermeister Peter Tschentscher für die wichtige Unterstützung durch die Soforthilfe: "Denn auch bei uns war in den ersten zwei Monaten nicht klar, ob wir den Stillstand bei unseren Kunden wegstecken können".Die Hamburger sind seit 27 Jahren auf dem Markt und seit 22 Jahren Ausbildungsbetrieb in Hamburg und haben durch ein eigenes sehr gutes Krisenmanagement als auch durch eine hohe Einsatzbereitschaft des ganzen Teams die Krise aktuell im Griff.Das Ergebnis kann sich sehen lassen:- Alle Arbeits- und Ausbildungsplätze konnten gesichert werden, - exzellente Personalvermittlungsergebnisse und - Neueinstellung in der Personalberatung geplant.