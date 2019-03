Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) - Evi Sachenbacher-Stehle, Jasmin Wagner undIngolf Lück haben sich ins Finale gebacken! Am Mittwochabend erzieltedas Halbfinale von "Das große Promibacken" in SAT.1 einen Marktanteilvon 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit steigerte dieBackshow den Staffelbestwert der Vorwoche erneut.Am Mittwoch, 20. März 2019, 20:15 Uhr, backen die drei Finalistenbei "Das große Promibacken" um den Goldenen Cupcake und 10.000 Eurofür den guten Zweck.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:14.3.2019 (vorläufig gewichtet)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHChristiane Maske Kommunikation/PR · Factual & Sports Tel.: +49(89) 9507-1128 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell