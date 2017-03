Erfolgreiches Geschäftsjahr: bonprix steigert Umsatz um 6 Prozent auf über 1,5 Milliarden Euro

Hamburg (ots) - Modeunternehmen erzielt erneut Rendite (EBT) vonüber 5 Prozent / Hervorragende Umsatzentwicklung im KernmarktDeutschlandbonprix blickt auf ein sehr gutes Geschäftsjahr 2016/2017 zurück.Der internationale Modeanbieter weist in seinem Abschluss zum 28.Februar ein Wachstum von rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus.Damit steigert bonprix nach vorläufigen Berechnungen den Umsatz von1.432 Millionen Euro auf 1.512 Millionen Euro (IFRS). Hohe Zuwächseerzielen ausländische Märkte wie die USA, Brasilien, Österreich unddie Niederlande. Besonders erfreulich: ein starkes Umsatzplus imdeutschen Markt von 6 Prozent. Auch die Ergebnisentwicklung istweiter positiv: Die Rendite (EBT) liegt überplanmäßig wie im Vorjahrbei über 5 Prozent.bonprix wächst mittlerweile im achten Jahr in Folge profitabel."Wir sind mit der Geschäftsentwicklung äußerst zufrieden. Dasdeutliche Wachstum bei einer konstant starken Rendite ist für unsBestätigung, dass wir mit unserem internationalen Geschäftsmodellsehr gut aufgestellt sind. Der hervorragende Geschäftsabschluss inDeutschland liegt über unseren Erwartungen, darüber freuen wir unsbesonders", kommentiert Dr. Kai Heck, Geschäftsführer bei bonprix fürdie Bereiche Finanzen, IT und Services, die vorläufigenGeschäftszahlen. Im Kernmarkt Deutschland übertrifft bonprix miteinem Wachstum von 6 Prozent das starke Umsatzplus aus dem Vorjahr(2015/2016: 5 Prozent) und erreicht ein Umsatzvolumen vonmittlerweile knapp 700 Millionen Euro. Wachstumsmotor warinsbesondere die groß angelegte Jubiläumskampagne "Celebrate & Smile"im Mai 2016 anlässlich des 30-jährigen Geburtstags der beliebtenModemarke.Seinen E-Commerce-Umsatz steigert bonprix(https://www.bonprix.de/) in Deutschland sogar um etwa 20 Prozent imVergleich zum Vorjahr und wächst online damit deutlich stärker alsder Markt."In einem anspruchsvollen und hochkompetitiven Marktumfeld ist esuns im Jubiläumsjahr gelungen, bonprix erfolgreich als attraktive undsympathische Modemarke zu positionieren und unsere Position als einerder umsatzstärksten deutschen Online-Shops für Mode weiterauszubauen", so Heck. "Dies wiegt für uns umso positiver vor demHintergrund eines sich insgesamt rückläufig entwickelndenTextilmarktes in Deutschland."Starkes Wachstum in vielen internationalen MärktenMehr als 50 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet bonprix imAusland. Auf den westeuropäischen Märkten erreichte bonprix imzurückliegenden Geschäftsjahr ein deutliches Plus. Ein nahezuzweistelliges Umsatzwachstum konnte das Unternehmen beispielsweise inÖsterreich, den Niederlanden und Schweden verzeichnen. In Osteuropahaben mit Tschechien mit hoch einstelligem sowie Rumänien und Ungarnmit jeweils zweistelligem Umsatzwachstum mehrere Märkte auf sehrgutem Niveau abgeschlossen. Die amerikanische Fashion- undBademodenmarke VENUS konnte weiter ausgebaut werden. Bei einemUmsatzanstieg von 11 Prozent auf fast 300 Millionen Euro liegt dasUSA-Geschäft klar im Plan. Eine erfreuliche Entwicklung verzeichnetbonprix in Brasilien: Drei Jahre nach dem Markteinstieg in Südamerikahat das Unternehmen den Umsatz im brasilianischen Markt imVorjahresvergleich mehr als verdoppelt und liegt damit bereits imzweistelligen Millionenbereich - mit sehr hohem Potential fürweiteres starkes und schnelles Wachstum.Für ein begeisterndes Shoppingerlebnis: digitaleWeiterentwicklungen und Ausbau modischer SortimenteEiner der Erfolgsfaktoren im abgelaufenen Geschäftsjahr war dieEntwicklung einer bonprix-eigenen Marketing Data Plattform. Durch denintelligenten Einsatz von BI-Technologien werden alleMarketing-Kanäle datengetrieben optimiert und so deutlicheFortschritte bei der Individualisierung von Angeboten erzielt. Auchdie Bereiche Performance und Usability wurden kontinuierlichweiterentwickelt. Im Ergebnis zählt bonprix heute zu den schnellstenmobilen Webshops am Markt. "Über drei Millionen Besucher weltweitkommen täglich in unsere Online-Shops", so Kai Heck. "Wirkonzentrieren uns auf den Ausbau digitaler Technologien, um ausgroßen Datenmengen relevante personalisierte Angebote für denKonsumenten zu kreieren - und das immer mehr auch in Echtzeit. Damitschaffen wir ein inspirierendes Shoppingerlebnis und eine starkeKundenbindung."Jüngster Zuwachs der digitalen Kanäle und damit weitererKontaktpunkt für die bonprix Kundin ist die App für iOS und Android,die im April vergangenen Jahres auf dem deutschen Markt gelaunchtwurde. Mittlerweile ist die bonprix App in elf Ländern verfügbar undwurde bis dato über 1,5 Millionen Mal heruntergeladen. In Deutschlandgeneriert der Modeanbieter bereits über 25 Prozent seines gesamtenMobile-Umsatzes darüber. Insgesamt liegt der Traffic-Anteil über diemobilen Devices Smartphone und Tablet bei bonprix in Deutschland bei60 Prozent, der Umsatzanteil am E-Commerce bei über 45 Prozent.Sortimentsseitig wurde die intensive Vermarktung besonderstrendaktueller Kollektionen weiter vorangetrieben. Mit Erfolg: Imzweistellig wachsenden Bereich der DOB entwickelte sichbeispielsweise die feminine bonprix Marke "Bodyflirt" mit einemUmsatzplus von rund 25 Prozent besonders positiv. Die stärkeremodische Ausrichtung zeigt sich auch in der neuen Markenkampagne vonbonprix, die im Februar unter dem Motto "Fühl dein Wow" gestartetist: Erstmalig werden neben dem Image-Spot auch über das Jahr hinwegmehrere kürzere Produktspots mit klarem Fashion-Fokus gezeigt.Optimistische Prognose für ein herausforderndes Geschäftsjahr 2017/ 2018Zuversichtlich blickt Kai Heck auf das angelaufene neueGeschäftsjahr: "Auch wenn die Komplexität im internationalenOnline-Modehandel weiter zunimmt und die Entwicklung des Dollars diegesamte Textilbranche belastet, bleiben wir optimistisch undambitioniert zugleich. Unsere Zielsetzung ist auch zukünftignachhaltig profitables Wachstum. Dafür arbeitet ein fantastischesTeam mit ganzer Leidenschaft und wir werden weiter in Manpower,Infrastruktur und technologische Innovationen investieren, um diePotentiale im internationalen Digital Commerce auch unter erschwertenBedingungen erfolgreich auszuschöpfen."Seit Anfang 2017 leitet ein neu zusammengestelltes Team dieGeschäfte von bonprix: Neben den langjährigen Geschäftsführern Dr.Kai Heck (verantwortlich für Finanzen, IT und Services) und RienJansen (Einkauf, Marketing und Retail) komplettieren MarkusFuchshofen (Vertrieb Deutschland und Frankreich-Gruppe,Onlinevermarktung, Marke und Business Development) und Dr. RichardGottwald (Vertrieb Ausland, Digital Marketing & Technology, Personalund Unternehmenskommunikation) das Topmanagement des Modeanbieters.Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter underreicht mehr als 30 Millionen Kunden in 29 Ländern weltweit. DasUnternehmen der Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 undhat heute über 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2016/2017(28. Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbHnach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz von 1.512 Millionen Euround ist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Beibonprix erleben Kunden Mode und Shopping auf allen Kanälen - online,per Katalog oder in einem der Fashion Stores. Den Hauptanteil desUmsatzes macht mit fast 80 Prozent der E-Commerce aus. In Deutschlandgehört www.bonprix.de zu den zehn umsatzstärksten Online-Shops*. Mitden Eigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW und John Banervertreibt bonprix ausschließlich eigene Mode mit einemausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Original-Content von: bonprix Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell