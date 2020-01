Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 für die LEGO GmbH: Jedes zweite Kind in Deutschland hat im Jahr 2019 mindestens ein neues LEGO® Produkt bekommen (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die LEGO GmbH blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahrzurück: Laut NPD Group Deutschland stiegen die Verbraucherumsätze desUnternehmens um 3,2 Prozent[1]. In einem sehr dynamischen Markt stabilisiert dieLEGO GmbH den Marktanteil von 16,8 Prozent[1] auf Vorjahresniveau und istweiterhin Marktführer im deutschen Spielwarenmarkt. Eine klare Orientierung anden Interessen und Bedürfnissen der Zielgruppe hat sich im abgelaufenenGeschäftsjahr ausgezahlt. Heute stellt das Unternehmen seine Produktneuheitenauf der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg vor. Das neue Portfoliospricht eine vielschichtige Zielgruppe an und soll sowohl Kindern als auchErwachsenen Spaß machen. Die unterschiedlichen Interessen kleiner und großerFans waren Ausgangspunkt in der Entwicklung der LEGO® Neuheiten - sei es dieFaszination für Fahrzeuge, Leidenschaft für Reisen, Begeisterung für Alltags-oder Superhelden, das gemeinsame Spiel oder der Wunsch nach Entspannung. Nebenphysisch-digitalen Sets lanciert die LEGO GmbH in diesem Jahr in Zusammenarbeitmit den neuen Lizenzpartnern Automobili Lamborghini sowie der beliebtenLizenzreihe Fast & Furious echte automobile Highlights. Besondere Produktneuheitist das ab März 2020 erhältliche neue Spielkonzept LEGO® DOTS, das insbesondereKindern gefällt, die sich für Design und Gestalten interessieren. Das neueSpielkonzept fördert das kreative Selbstvertrauen.Laut den Verbraucherpaneldaten der NPD Group Deutschland steigerte die LEGO GmbHim Geschäftsjahr 2019 ihre Verbraucherumsätze in Deutschland um 3,2 Prozent undfungiert damit weiterhin als Wachstumstreiber im Spielwarenmarkt. DasUnternehmen hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr sein Ziel erreicht, mehrKinder und Erwachsene mit dem LEGO® Spielerlebnis zu begeistern und zu fördern.Interne Erhebungen zeigen, dass jedes zweite Kind[2] in Deutschland imvergangenen Jahr mindestens ein neues LEGO® Produkt erhalten hat. Darüber hinauswurde jeder zehnte Euro für einen Erwachsenen ausgegeben.[3] In einem sehrdynamischen Spielwarenmarkt in Deutschland konnte der Marktanteil auf dem hohenVorjahresniveau gehalten werden und liegt damit bei 16,8 Prozent. In der Schweizhaben sich die LEGO® Verbraucherumsätze laut GfK-Panel[4] mit -1,3 Prozentleicht rückläufig entwickelt. Der Marktanteil der LEGO GmbH im SchweizerSpielwarenmarkt liegt mit 19,1 Prozent4 weiterhin auf sehr hohem Niveau. Nacheinem herausfordernden Jahresstart hat die LEGO GmbH einen hohen Fokus auf dieEntwicklung im Schweizer Markt gelegt und eine Vielzahl an Aktivitäten mitPartnern vor Ort ins Leben gerufen. Diese Maßnahmen haben sich in der zweitenJahreshälfte des vergangenen Jahres bereits ausgezahlt, das Unternehmen wuchsinsbesondere im wichtigen Weihnachtsgeschäft wieder über dem Markttrend.Geschäftsführerin Karen Pascha-Gladyshev blickt optimistisch auf das neueGeschäftsjahr: "Durch die erfolgreichen Maßnahmen, die wir in der Schweizumgesetzt haben, konnten wir den Verlauf zum Jahresende drehen und auch hierweiterwachsen. Besonders freut mich, dass das Top-Produkt in der Schweiz imvergangenen Jahr ein LEGO® Produkt war[4]: der LEGO® Technic[TM] Liebherr BaggerR9800. Und auch 2020 setzen wir viele Aktionen in der Schweiz um, um SchweizerKinder und Erwachsene für unsere Produktneuheiten zu begeistern." Besonders dieKernlinien LEGO® City, LEGO® Technic[TM] und LEGO® NINJAGO haben die Bedürfnisseund Erwartungen der Zielgruppe in beiden Märkten getroffen und so zum gutenErgebnis beigetragen. "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden undfreuen uns, dass wir wieder nachhaltig wachsen und mehr Kinder in Deutschland,Österreich und der Schweiz erreichen konnten. Denn damit erfüllen wir unserenAnspruch, mehr Kinder mit dem LEGO® Spielerlebnis zu fördern. Unsere Zahlenzeigen, dass unsere Produkte den Nerv der Zielgruppe treffen und für dieindividuellen Interessen von Kindern und Erwachsenen jeweils das passendeProdukt angeboten wird. Mit dem starken Umsatzergebnis und unserem spannendenNeuheitenportfolio für das Jahr 2020 haben wir eine gute Grundlage für weiteresWachstum gelegt und sind fit für die Zukunft", sagt Karen Pascha-Gladyshev,Geschäftsführerin der LEGO GmbH.Hauptzielgruppe der LEGO GmbH sind und bleiben Kinder, im Jahr 2020 will dasUnternehmen verstärkt jedoch auch Erwachsene ansprechen, um sie für dieunendlichen Möglichkeiten des LEGO® Steins zu begeistern. Bereits 2019 gingjeder zehnte Euro des Unternehmensumsatzes auf einen Produktkauf für einenErwachsenen zurück. Karen Pascha-Gladyshev erklärt: "Herausforderungen kreativzu meistern, ist ein Thema für jede Generation. In der Zukunft, aber auch heuteist diese Fähigkeit essenziell, um auf vielfältigen Wegen Lösungen zuentwickeln. Außerdem lässt sich das Bedürfnis, selbst kreativ zu werden unddabei seine individuelle Persönlichkeit auszudrücken, im Spiel optimalentfalten. Das LEGO® System in Play und unsere auf dem LEGO® Stein beruhendenProdukte bieten für beides die Plattform. Und das Bauen mit dem LEGO® Stein hatfür Erwachsene noch einen ganz anderen Mehrwert, dabei kann man einem hektischenAlltag entfliehen und herrlich entspannen."Kreativ gestalten mit DOTSKinder experimentieren und denken um, kehren zu längst Vergessenem zurück undkönnen das Neue doch kaum erwarten. Genauso uneingeschränkt und verspielt wieKinder selbst ist die neue Produktreihe DOTS der LEGO Gruppe, die ab März 2020erhältlich ist und die das kreative Selbstvertrauen von Kindern fördert. Mit dem2D-Spielkonzept DOTS erhalten Kinder eine Plattform zum kreativenExperimentieren und zugleich eine neue Spielfläche, die es ihnen erlaubt, ihreIdeen, ihre Emotionen und ihre Persönlichkeit individuell auszudrücken. Sokönnen sie sich ihre Welt mit unendlichen Möglichkeiten DOT für DOT einzigartiggestalten. Als spielerisches Fundament des neuen Konzepts sind zunächst fünfunterschiedliche Armbänder sowie verschiedene Raumdekorationen wie Foto-Würfel,Stiftehalter und Schmuckständer erhältlich.Neue LEGO® Technic[TM] Partnerschaften: Automobili Lamborghini und das beliebteLizenzthema Fast & FuriousEin bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebtes Thema sind Fahrzeuge.Die LEGO Gruppe freut sich daher, heute die Partnerschaft zwischen AutomobiliLamborghini und LEGO® Technic[TM] bekannt zu geben. "Nach dem Erfolg derVorgänger-Modelle aus der Ultimate Serie, des Porsche 911 GT3 RS und des BugattiChiron, war uns besonders wichtig, einen Partner zu finden, der im Portfolioeine Fahrzeugikone mit unverwechselbarem Design und bahnbrechender Technologiebietet", so Niels Henrik Horsted, LEGO® Technic[TM] Marketing Director, über dieneue Partnerschaft. Der neue LEGO® Technic[TM] Supersportwagen Lamborghini imMaßstab 1:8 ist ab dem 1. Juni 2020 im LEGO® Online-Shop sowie in den LEGO®Stores und ab dem 1. August 2020 im Handel erhältlich.Um Geschwindigkeit geht es auch in der zweiten Lizenzpartnerschaft, die heute inNürnberg vorgestellt wird. Zum Kinostart des neunten Teils der weltweiterfolgreichen Reihe Fast & Furious im Mai 2020 lanciert die LEGO Gruppe inZusammenarbeit mit Universal Brand Development eigens ein LEGO® Technic[TM]Modell mit authentischen Details und anspruchsvoller Bauweise. Jill Wilfert,Vizepräsidentin für Inbound Licensing & Licensing bei der LEGO Gruppe: "DieMarke LEGO® Technic[TM] mit ihrer Authentizität und Liebe zum Detail und dasactiongeladene Franchise Fast & Furious passen hervorragend zusammen. BeideMarken sind bekannt für Kreativität und coole Autos."[1] Quelle: npdgroup Deutschland, Marktabdeckung 73 %, Abweichungen zuVorjahreswerten aufgrund einer Anpassung des Handelspanels[2] Quelle: Interne Marktforschung BEAT, Zeitraum Jan. - Okt., Alter der Kinder3 - 12 Jahre[3] Quelle: npdgroup Deutschland, Marktabdeckung 73 %[4] Quelle: GfK Switzerland, Marktabdeckung 64 %, Abweichungen zuVorjahreswerten aufgrund einer Anpassung des Handelspanels 