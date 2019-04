Erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 der WERTGARANTIE Group

Hannover (ots) -"Das beste Geschäftsjahr seit Unternehmensgründung - imvergangenen Jahr hat die Wertgarantie Group diese Bestmarke für sichverbuchen können", erklärt Thomas Schröder, Vorsitzender desVorstands. "Mit einem Neugeschäft von 1,7 Millionen Verträgen undeinem Bestand von über 6,2 Millionen Kunden konnten wir in allenGeschäftsfeldern positiv wachsen."Bei den Beitragseinnahmen steigerte die Wertgarantie Group dasErgebnis auf 277 Millionen Euro, ein Plus von 12 Prozent. Die Gruppeerzielte zudem mit Garantie-Dienstleistungen einen Umsatz von 26,5Millionen Euro. Insbesondere bei der Entwicklung der Vertragszahlenhat die Unternehmensgruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr erneutzugelegt: Die Zahl der Kunden lag zum Jahresende bei mehr als 6,2Millionen - das entspricht einem Plus von rund 13 Prozent. Trotzreduzierter Schadenquote steigerten sich die Schadenaufwendungen derWertgarantie Group in Summe auf 167 Millionen Euro. Insgesamt wurdenknapp eine Millionen Versicherungsfälle unkompliziert reguliert.Der Konzernjahresüberschuss markiert mit 16,4 Millionen Euro eineneue Bestmarke. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Steigerungum 2,2 Millionen Euro - trotz des nach wie vor niedrigen Zinsniveausund eines außerordentlich schwachen Aktienmarktes. Die Kapitalanlagenstiegen im Konzern um 11,9 Millionen Euro.In Relation zu den rund 3,7 Millionen Verträgen im wichtigstenMarkt, dem deutschen Heimatmarkt, hat sich das internationaleGeschäft mittlerweile ebenfalls überzeugend entwickelt und einenAnteil von rund 40 Prozent am Gesamtvolumen in den BereichenTechnische Versicherung und Garantie-Dienstleistungen erreicht.Insgesamt mehr als 2,5 Millionen Verträge zählt der Bestand derWertgarantie Group in Frankreich, Spanien, Österreich sowie denBenelux-Staaten. Insbesondere auf dem spanischen Markt konnte imBereich Garantie-Dienstleistungen durch den Erwerb der GaranteCorredores und Garante Prestaciones im Februar 2018 einBestandszuwachs von mehr als 150 Prozent verbucht werden.Der Blick auf die Agila Haustierversicherung bestätigt diekonzernübergreifende positive Entwicklung. Bei der Tierversicherungfür Hunde und Katzen war das abgelaufene Geschäftsjahr ebenso daserfolgreichste der Unternehmensgeschichte: Das Neugeschäft betrug62.000 Verträge - ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent.Insgesamt betrug die Kundenzahl zum Jahresende 266.000.Vorstandsvorsitzender Thomas Schröder fasst die Entwicklungzusammen: "Unsere Geschäftszahlen, das Feedback der Kunden undPartner und die zahlreichen Auszeichnungen bestätigen unserenAnspruch: Niemand bietet so überzeugend Leistung und Nutzen wie dieUnternehmen der Wertgarantie Group."Über die Wertgarantie GroupDie Wertgarantie Group ist ein in über 55 Jahren gewachsenerKonzern für Versicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der SociétéFrançaise de Garantie sowie Garante kommen Spezialversicherer undGarantiedienstleister unter einem Dach zusammen. Kunden aus siebenLändern Europas nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mitHauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit 6,2 MillionenKunden. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts-und Konsumelektronik auch Fahrräder, Haustiere, Smart Home-Anlagenund Hausleitungen versichert.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Referent Unternehmenskommunikation | Tel: 0049 51171280-556 | E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell