Erfolgreiches Geschäftsjahr 2018: GASAG wächst und investiert in CO2-neutrale Zukunft

Berlin (ots) - Die GASAG-Gruppe konnte auch 2018 ihr Geschäft inallen Geschäftsbereichen nachhaltig ausbauen. "In unserenHeimatmärkten Berlin und Brandenburg fühlen wir uns sehr wohl", soDr. Gerhard Holtmeier, Vorstandsvorsitzender der GASAG. "Wachstum undCO2-Einsparung sind für uns kein Widerspruch. Dies gilt sowohlvertrieblich wie auch im Bereich der Infrastruktur bzw. dem Ausbauder erneuerbaren Energien. Dass wir uns aktiv für eine CO2-neutraleZukunft in der Hauptstadtregion einsetzen und diese mitgestalten,haben wir als oberstes Ziel in unserem Leitbild festgelegt",unterstreicht Dr. Gerhard Holtmeier. "Auch 2019 werden wir unserWachstum so weiter nachhaltig vorantreiben."Neben dem erfolgreich verlaufenen operativen Geschäft stand dasJahr 2018 im Zeichen einer intensiven Arbeit an der Neuausrichtungder GASAG-Gruppe. Dr. Holtmeier: "Wir wollen in Zukunft schlankereProzesse, unternehmensübergreifende Strukturen und noch größereWettbewerbsfähigkeit." Dies erfordere auch eine Kultur mit flacherenHierarchien und modernen Formen der Zusammenarbeit. Deshalb habe manintern das Programm "GASAG 2025" gestartet. "Ziel ist es, unser seit172 Jahren erfolgreiches Unternehmen und seine Töchter für dieHerausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte dynamischeraufzustellen. So wird die GASAG-Gruppe auch in einem sich rasantverändernden Markt weiterwachsen und zugleich wichtige Beiträge füreine nachhaltige Entwicklung leisten können."2018 hat die GASAG-Gruppe den Umsatz um 8 Prozent (1,2 Mrd. EURnach 1,1 Mrd. EUR in 2017) steigern können. Dazu beigetragen hat einMengenanstieg bei Gastransport sowie Gas- und Stromlieferungen. DerStromabsatz beispielsweise wuchs um 26 Prozent (1.303 GWh nach 1.036GWh in 2017). Das bereinigte EBIT konnte leicht gesteigert werden(105 Mio. EUR nach 102 Mio. EUR in 2017). "Unterstützt durch unserTransformationsprogramm GASAG 2025 arbeiten wir weiter intensiv ander Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der GASAG-Gruppe. Wir habeneine leichte Steigerung unseres nachhaltigen bereinigtenErgebnisniveaus in 2018 gesehen. Die Vermögens- und Finanzlage istebenfalls verbessert. Diesen Weg wollen wir fortsetzen", erklärtFinanzvorstand Michael Kamsteeg.Das Vertriebsgeschäft konnte 2018 nachhaltig stabilisiert (Gas)bzw. ausgebaut (Strom) werden. Mit aktuell rund 780.000 Strom- undGaskunden ist GASAG die erfolgreichste Energiemarke in Berlin undBrandenburg. Allein im letzten Jahr konnten rund 40.000Ökostromkunden gewonnen werden. Laut einer Umfrage des MagazinsEnergie & Management war die GASAG 2018 zum zweiten Mal der amschnellsten wachsende Ökostromanbieter Deutschlands. "Innovation undExzellenz sind unsere Triebfedern, denn der Wettbewerb wird zunehmendhärter. Damit wir schnell und flexibel reagieren können, gehen wirKooperationen mit innovativen Start-ups ein oder weiten unser Angebotin Branchen aus, die unsere Energielösungen ergänzen", soVertriebsvorstand Matthias Trunk. "Auch bei der Mobilität stehen wirfür einen technologieoffenen Ansatz und bieten klimaschonendes Gas,Ökostrom und die notwendige Infrastruktur. Mit unserem Programm "444Fahrzeuge für Berlin" unterstützen wir den Umbau zu einernachhaltigen Eco-Mobilität."