Erfolgreiches E-Learning: Darauf kommt es an

Hamburg (ots) - Die allgegenwärtige Digitalisierung macht auch vorBildungsangeboten nicht halt. Doch digitale Lernmethoden eignen sichnicht für jeden Inhalt gleichermaßen - und sie sind nicht alle gleichgut. Worauf es bei der Auswahl ankommt, erläutert dieBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)in der aktuellen Ausgabe ihres BGW magazins.Flexibel, aber nicht planlosAls E-Learning werden Lernmethoden bezeichnet, die digitalbeziehungsweise online stattfinden. Das Lernen mit digitalen Medienermöglicht flexible Weiterbildung, unabhängig von Ort und Zeit und inselbstbestimmtem Tempo. Es erfordert aber auch Disziplin undEigeninitiative. "Dass E-Learning sich einfach 'nebenbei' erledigenlässt, ist ein Irrglaube", betont Stefanie Röhrich, die bei der BGWden Bereich E-Learning leitet, und rät: "Auch diese Form des Lernensbenötigt Zeit und Raum: Die Teilnehmenden müssen für dieBearbeitungszeit freigestellt werden und ungestört lernen können."Gutes E-Learning ist interaktivEine weitere Voraussetzung für den Lernerfolg ist die Qualität desAngebots. Gutes E-Learning zeichnet sich insbesondere durch einenhohen Grad an Interaktivität und Multimedialität aus. "Ein Mix ausLernprogrammen, Videos und E-Books oder Podcasts stimuliert mehrereSinne und der Lerneffekt wird verbessert", erläutert Röhrich. Bei derAuswahl eines E-Learning-Angebots ist außerdem auf Folgendes zuachten:- Die Lernziele sind klar formuliert und werden vorabkommuniziert.- Die Inhalte sind verständlich und übersichtlich gegliedert.- Die Zielgruppe wird klar benannt und direkt angesprochen.- Die Bearbeitungsdauer pro Kapitel beträgt maximal 20 Minuten.- Multimediale Elemente werden allein aus didaktischen Gründeneingesetzt, um komplexe Inhalte zu erläutern.- Es gibt zusätzliche Arbeitsmaterialien, auch zum Download.Digitales ergänzt PräsenzseminareWährend sich einige Lerninhalte problemlos digital vermittelnlassen, funktionieren andere Kurse nur im direkten Austausch miteinem Dozenten oder einer Dozentin und anderen Lernenden. BesondereVorteile bietet das sogenannte "Blended Learning". Dabei wechselnsich Präsenz- und Onlinephasen ab und ergänzen sich gegenseitig. DasLernen erstreckt sich so über einen längeren Zeitraum. Gerade beikomplexen Themen trägt das zu einem nachhaltigen Wissensaufbau bei.Zum Beispiel bringen sich die Teilnehmenden im "Blended Learning"zunächst per E-Learning auf den gleichen Wissensstand, um dasGelernte danach in einem Seminar praktisch anzuwenden und gemeinsamKompetenzen weiterzuentwickeln. Eine abschließende E-Learning-Phasehilft dann, das Erlernte in den Alltag zu übertragen. "So erreichenwir, dass Know-how nicht nur theoretisch vermittelt, sondern auchpraktisch angewendet wird: Die Teilnehmenden eignen sich Wissen undzugleich auch neue Verhaltensweisen an", sagt Röhrich. Deshalb eignetsich die Methode auch gut für Arbeitsschutzthemen.BGW-Lernportal jetzt noch übersichtlicherDie BGW bietet ihren Mitgliedsunternehmen seit 2014 vielfältigedigitale Lernangebote zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeitan. Kürzlich wurde das BGW-Lernportal umfassend überarbeitet undbietet nun in neuem Design eine übersichtlichere Struktur undzusätzliche Servicefunktionen.Das Lernportal wird fortlaufend ergänzt und ausgebaut. Zu findensind die Angebote unter www.bgw-lernportal.de.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterhttp://www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitereaktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für über 8,5 Millionen Versicherte in mehrals 645.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie beieiner Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinischeBehandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihreVersicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Lebenteilhaben können.