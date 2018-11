Erfolgreicher Themenabend im Ersten über die Rolle der Geheimdienste bei der Globalisierung des Terrors

München (ots) - Daniel Harrichs Film "Saat des Terrors" war diemeistgesehene Sendung am gestrigen MittwochDer investigative Politthriller "Saat des Terrors" (SWR, ARDDegeto, BR, RBB, SR) erreichte gestern Abend 4,90 Millionen Zuschauerund einen Marktanteil von 16,1 %, die anschließende Dokumentation"Spur des Terrors" (SWR) sahen 3, 51 Millionen Zuschauer (MA von 13,2%).Damit war der Fernsehfilm über die problematische Rolle derGeheimdienste bei der Globalisierung des Terrors Tagessieger."Saat des Terrors" führte in eine unheimliche Grauzone, in der dieGrenzen verschwimmen, je länger man der Agentin Wagner (ChristianePaul) in das Gewirr aus Konspiration, Korruption und Gewalt folgt.Wer kooperiert mit wem? Und wem kann man überhaupt vertrauen? DerFilm von Daniel Harrich (Regie, Produzent, mit Gert HeidenreichCo-Autor) fesselte gerade auch dadurch, dass er Fragen aufwarf, statteinfache Antworten zu geben. Die im Anschluss an den Film gesendeteDokumentation "Spur des Terrors" unterfütterte die fiktiveFilmhandlung mit Fakten. Daniel Harrich breitet hier die Ergebnisseseiner Recherchen in Indien und Pakistan aus, auf denen dieFilmhandlung basiert."Saat des Terrors" ist eine Produktion der diwafilm (Produzenten:Danuta Harrich-Zandberg, Walter Harrich, Daniel Harrich) im Auftragvon SWR, ARD Degeto, BR, RBB, SR für Das Erste. Die Redaktion habenManfred Hattendorf (SWR federführend), Christine Strobl (ARD Degeto),Claudia Gladziejewski (BR), Verena Veihl (rbb), Andrea Etspüler (SR).Autor der Dokumentation "Spur des Terrors" ist Daniel Harrich, dieRedaktion hat Thomas Reutter (SWR).Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell