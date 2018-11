Unterföhring (ots) -Wissen ist Trumpf: Mit dem neuen Dienstag steigert ProSieben seineMarktanteils-Performance im Vergleich zu den vergangenen Wochendeutlich. Die Reportagereihe "Uncovered" mit Thilo Mischke holte zumStaffelauftakt sehr schöne 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen und läuft damit besser als in der gesamten zweitenStaffel. Im Anschluss punktete das Magazin "10 Fakten" mit AimanAbdallah mit 10,8 Prozent Marktanteil in derselben Zielgruppe.Bereits um 20:15 Uhr startete "Galileo Big Pictures" solide in denneuen Dienstag mit 8,2 Prozent Marktanteil (E 14-49).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 28.11.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell