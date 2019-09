Erfolgreicher Start für ,dProduction': SKODA AUTO optimiert Produktionsprozesse im Werk Kvasiny (FOTO)

Kvasiny (ots) -- ,dProduction' leitet Mitarbeiter im tschechischen Werk Kvasinypapierlos durch Fertigungsschritte, Dokumentation undQualitätskontrolle- Multimediasystem vermeidet Fehler und ermöglicht größereProduktkomplexität- Projekt wurde bereits kurz nach dem Start mit dem AutomotiveLean Production Award ausgezeichnetSKODA AUTO setzt konsequent auf Technologien der Industrie 4.0 undhat im Werk Kvasiny erfolgreich das Digitalisierungsprojekt,dProduction' umgesetzt. Mithilfe von multimedialen Inhaltenunterstützt es die Mitarbeiter dabei, Fertigungsschritte korrektauszuführen, weist sie auf Änderungen im Produktionsablauf hin unddient als Nachweis von Qualitätskontrollen. So vermeidet,dProduction' Fehler, spart Zeit und Kosten und ersetzt als digitalesHandbuch und Dokumentation große Mengen an Papier.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, sagt: "Als tragende Säule unseres Produktionsnetzwerksspielt unser hochmodernes Werk in Kvasiny eine Schlüsselrolle für dasErreichen der Produktionsziele. Die schrittweise Digitalisierung derProduktion optimiert kontinuierlich die Fertigungsprozesse.,dProduction' erleichtert unseren Mitarbeitern die Orientierunginnerhalb der Arbeitsschritte. Dieses Projekt stärkt die Kompetenzendes Werks Kvasiny und seiner rund 9.000 Mitarbeiter."SKODA AUTO hat das Projekt ,dProduction' im April auf einer derbeiden Montagelinien des Werks Kvasiny implementiert und dafür rund1,2 Millionen Euro investiert. Auf dieser Linie baut der Herstellerdie Modelle SUPERB und KODIAQ sowie seit heute auch den SUPERB iV* -das erste SKODA Modell mit Plug-in-Hybridantrieb.,dProduction' vermeidet Fehler und ermöglicht schnelleren Zugriffauf Dokumentationen: Auf einem Bildschirm erscheinen digitaleAnweisungen, die der Mitarbeiter mithilfe seines Werksausweisesaktiviert. Er erhält ausschließlich solche Informationen, die fürseine aktuelle Aufgabe relevant sind. Mit Texten, 3D-Abbildungen oderVideo-Tutorials erkennt er exakt, wie und wo er welches Teil korrekteinbauen soll. Das spart Zeit und senkt das Fehlerrisiko amMontageband. Dieses VISPART genannte Subsystem von ,dProduction' istmehrsprachig ausgelegt.Das System arbeitet bidirektional und ermöglicht es denMitarbeitern, Informationen nicht nur zu lesen, sondernbeispielsweise Änderungen einzugeben. Berechtigungen und Zuordnung zueinem bestimmten Modell erfolgen automatisch durch das Auslesen desMitarbeiterausweises.Das Digitale Qualitätsmanagement ersetzt das bislang üblichemanuelle Stempeln nach jedem Arbeitsschritt. Dank ,dProduction'braucht der Mitarbeiter nur noch seinen Ausweis in den Kartenlesereinzuführen - alle Daten zum jeweiligen Fertigungsschritt speichertdas System automatisch.Auch die Qualitätskontrolle wird auf der Fertigungslinie inKvasiny jetzt digital dokumentiert. Bislang notierten dieBeschäftigten alle erforderlichen Nacharbeiten auf einem Formblatt,das im Auto angebracht war. Dazu mussten sie in sehr kurzer Zeitbestimmte Formularfelder finden und ausfüllen. Das neue Subsystem SQSerleichtert und beschleunigt diesen Prozess. Nun klicken dieEndkontrolleure die betreffenden Punkte auf einem Touchscreen an, vonwo sie direkt ins System übertragen werden.Gemeinsamer Umweltvorteil aller Bestandteile von ,dProduction':Arbeitsanweisungen, Handbücher, Dokumentationen undQualitätsnachweise müssen nicht mehr ausgedruckt und bei jederÄnderung neu auf Papier verteilt werden. So spart SKODA AUTO inKvasiny seit dem Start des Projekts im April 2019 bereits DutzendeKilogramm Papier.Digitale Technologien im hochmodernen SKODA AUTO Werk KvasinySeit vielen Jahren modernisiert SKODA AUTO das Werk Kvasinykontinuierlich, um die Kapazitäten des Standorts maximal zu nutzen.Kvasiny gilt als eine der modernsten Produktionsstätten der gesamtenAutomobilindustrie und war daher erste Wahl für die Premiere von,dProduction'. Hinzu kommt, dass die Produktionslinie, auf der dieModelle KODIAQ und SUPERB gebaut werden, als eine der kürzesten derBranche gilt. Sie besteht aus 50 Takten, in denen rund 5.000Arbeitsschritte ablaufen. Für das Projekt ,dProduction' hat SKODAAUTO insgesamt 50 Touchscreens installiert - einen pro Arbeitstakt -sowie 100 Standardbildschirme am Fließband. Hinzu kamen 19 KilometerKabel, 200 Steckdosen und 2,5 Tonnen elektronische Hardware.Eigens für ,dProduction' hat SKODA AUTO drei neue Systemeentwickelt, 17 neue Schnittstellen zu bestehenden Systemenimplementiert, 3.500 Arbeitsschritte konfiguriert und 800Fertigungsmitarbeiter für den Umgang mit den digitalen Helfernausgebildet.Das Projekt ,dProduction' reiht sich in das Programm FORCE ein,mit dem SKODA AUTO neue Wege in der Produktion beschreitet, um dieMarke zukunftssicher aufzustellen. FORCE versteht sich alsumfassender digitaler Werkzeugkasten, der Effizienz und Flexibilitäterhöhen und die Fahrzeugproduktion für die HerausforderungenGlobalisierung fitmachen soll. Dazu hat SKODA AUTO achtHandlungsfelder definiert - sie decken alle Aspekte der erfolgreichenFahrzeugproduktion ab und sind mit klar definierten Zielenhinterlegt.Preisgekröntes Projekt gilt als Benchmark in derAutomobilindustrieIm Juli wurde ,dProduction' mit dem renommierten Automotive LeanProduction Award in der Kategorie ,Special Award - Smart DigitalApplication' ausgezeichnet. Das Branchenmagazin AUTOMOBIL PRODUKTIONund die Unternehmensberatung Agamus Consult wählen jährlich diebesten Projekte und Initiativen der Automobilindustrie. Die Awardsstehen unter dem Motto ,Von den Besten lernen' und sollen Benchmarksfür die Bereiche Lean und Digitalisierung der internationalenAutomobilindustrie etablieren. Michael Oeljeklaus wird den Preis imRahmen des 14. 