München (ots) - Der Auftakt der neuen Reihe "Talk am Dienstag" istgelungen: Bei der Premiere mit der "NDR Talk Show" im Erstenschalteten gestern zu später Stunde durchschnittlich 1,41 MillionenZuschauer ein. Das entspricht einem Marktanteil von 11,6 Prozent.Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderierten dieGesprächsrunde in Hamburg. In der kommenden Woche, am 1. Oktober 2019um 23:00 Uhr, begrüßen Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer ihre Gästein dem neuen Hauptstadt-Format "Hier spricht Berlin".Die ARD-Serien "In aller Freundschaft" (5,06 Mio.; 17,0% MA) und"Tierärztin Dr. Mertens" (4,46 Mio.; 14,7% MA) waren Tagessieger amgestrigen Dienstag.