Erfolgreicher Start der Vorproduktion: Deutsche Post DHL Group und Ford stellen E-Transporter StreetScooter WORK XL vor (FOTO)

--------------------------------------------------------------Video-Materialhttp://ots.de/u6Teo--------------------------------------------------------------Köln (ots) -- 150 Vorserienfahrzeuge kommen bis Ende 2017 in derPaketzustellung zum Einsatz- Deutsche Post DHL und Ford Vorreiter in der Elektromobilität inDeutschlandDie Deutsche Post DHL Group und Ford haben heute in Köln ihrengemeinsam produzierten E-Transporter vorgestellt. Basis desFahrzeugs, das unter dem Namen "StreetScooter WORK XL" eingeführtwird, ist ein Ford Transit Fahrgestell, das mit einembatterieelektrischen Antriebsstrang und einem Karosserieaufbau nachVorgaben von Deutsche Post DHL ausgestattet wird. Noch in diesem Jahrsollen rund 150 Vorserienfahrzeuge des Transporters imStreetScooter-Werk in Aachen produziert werden und bei Deutsche PostDHL in der Paketzustellung zum Einsatz kommen. Bis Ende 2018 planenbeide Unternehmen derzeit, 2.500 Fahrzeuge dieses Modells zuproduzieren. Perspektivisch ist auch der Verkauf des WORK XL anDrittkunden vorgesehen, so wie dies auch bei denStreetScooter-Modellen Work und Work L praktiziert wird.Pro Jahr und Fahrzeug können ca. 5 Tonnen CO2 und 1.900 LiterDiesel eingespart werden. Mit der geplanten Indienststellung von2.500 Fahrzeugen könnten sich diese Einsparungen jedes Jahr auf12.500 Tonnen CO2 und 4,75 Millionen Liter Dieselkraftstoffsummieren.Dazu erklärt Jürgen Gerdes, Konzernvorstand Post - eCommerce -Parcel von Deutsche Post DHL Group: "Das neue Modell StreetScooterWORK XL erweitert unsere E-Flotte für den Nutzfahrzeugbereich. Es istdas optimale Fahrzeug für die Paketzustellung in Großstädten undBallungsräumen und wird uns in die Lage versetzen, die wachsendenPaketmengen noch umweltfreundlicher nämlich schadstofffrei und leiserzu bewältigen. Zugleich untermauern wir mit unserem Engagementunseren Anspruch, Marktführer in der grünen Logistik zu sein."Steven Armstrong, Group Vice President and President Europe,Middle East and Africa, Ford Motor Company, kommentiert: "Wir sindwirklich stolz auf dieses ambitionierte Projekt und die starkePartnerschaft mit der Deutsche Post DHL Group und StreetScooter.Dieses Gemeinschaftsprojekt wird Europas größter Produzent vonemissionsfreien, mittelgroßen E-Transportern sein, und es kommt genauzur richtigen Zeit. Busse, Autos und natürlich Lieferfahrzeugespielen eine wesentliche Rolle in unserem Leben, aber wir müssen Wegefinden, sie noch sauberer zu machen. Dieses Projekt ist ein großerSchritt auf diesem Weg."Der elektrisch betriebene Transporter wird ein Ladevolumen von 20Kubikmetern haben und Platz für über 200 Pakete bieten. Der Work XLverfügt über ein modulares Batteriesystem mit 30 bis 90 kWh, dasReichweiten zwischen 80 und 200 km ermöglicht.Der WORK XL unterscheidet sich nicht nur in puncto Größe undReichweiten von seinen "Geschwistern" WORK (4 Kubikmeter Ladevolumen)und WORK L (8 Kubikmeter Ladevolumen), sondern auch in baulicherHinsicht: Der mit Regalen versehene Laderaum ist vom Fahrerhausbegehbar. Beladen werden kann das Fahrzeug über die Heckklappe undeine Schiebetür an der rechten Seite. Durch die Ladeleistung von biszu 22 Kilowatt beträgt die Ladedauer durchschnittlich drei Stunden.Neben dem neuen Modell WORK XL sind bei Deutsche Post DHL über3.000 E-Fahrzeuge des Typs StreetScooter WORK und WORK L sowie rund10.500 Pedelecs im Einsatz. Dies macht den Konzern zum Betreiber dergrößten E-Flotte in Deutschland.Sie finden die Pressemitteilung zum Download sowie weiterführendeInformationen und Video-Material unterwww.dpdhl.de/pressemitteilungenDeutsche Post DHL Group ist der weltweit führende Anbieter fürLogistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen undMärkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt diestrategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer undInvestoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischenHandeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet derKonzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebtDeutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. Der Konzernvereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führenderPostdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio ausinternationalem Expressversand, Frachttransport,Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHLGroup beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern undTerritorien der Welt. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatzvon mehr als 57 Milliarden Euro.Die Post für Deutschland. The logistics company for the world.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. 