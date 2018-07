München (ots) - Mit einem Marktanteil von 17,8 Prozent war dieschwedische Komödie von 2015 gestern nach der "Tagesschau" diemeistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen. 4,96 MillionenZuschauer amüsierten sich über den unausstehlichen Miesmacher Ove(Rolf Lassgård), der seinen Mitmenschen mit seiner Pedanterie undseinen Launen gewaltig auf die Nerven geht. Und auch für das jüngerePublikum war der Auftakt des diesjährigen SommerKinos ein Hingucker:13,5 Prozent Marktanteil erreichte "Ein Mann namens Ove" bei den 14-bis 49-Jährigen.In der kommenden Woche geht es weiter mit dem "SommerKino imErsten", dann gleich mit zwei Filmen am Montag- und am Dienstagabend:"Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel", am Montag, 16. Juli,um 20:15 UhrIn der Komödie "Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel" treffendie Superstars Jennifer Aniston, Julia Roberts und Kate Hudsonaufeinander. Der titelgebende Muttertag sorgt für ein ordentlichesGefühlschaos der drei Damen. Sandy (gespielt von Jennifer Aniston)muss nach der Scheidung damit klarkommen, dass ihr Exmann eine20-Jährige heiratet. Die erfolgreiche Fernsehmoderatorin Miranda(Julia Roberts) ist derweil damit konfrontiert, zugunsten ihrerKarriere auf eine eigene Familie verzichtet zu haben. Jesse (KateHudson) und Gabi (Sarah Chalke) wiederum müssen durch einen spontanenBesuch ihrer erzkonservativen Eltern ihren nicht-konformen Lebensstiloffenlegen. Nach "Valentinstag" (2010) und "Happy New Year" (2011)ist "Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel" der letzte Film vonRom-Com Experte Garry Marshall ("Pretty Woman"), ein "Film zumGenießen - Gag für Gag", wie die "Madame" zum Kinostart schrieb,erwartet die Zuschauer im Ersten am Montag, 16. Juli, um 20:15 Uhr."Mandela - Der lange Weg zur Freiheit", am Dienstag, 17. Juli, um22:45 UhrIn dem Biopic "Mandela - Der lange Weg zur Freiheit" spielt IdrisElba den jungen Nelson Mandela in seinen Anfängen im Kampf gegen dieApartheid in Südafrika. Aus Serien wie "Luther" oder "The Wire"bekannt, verkörpert Elba den Freiheitskämpfer mit großerÜberzeugungskraft. An seiner Seite spielt Naomi Harris ebensokraftvoll Mandelas Frau Winnie. Der Film basiert auf derAutobiographie "Long walk to freedom" des Friedensnobelpreisträgersund schildert Mandelas Aufstieg in der Protestbewegung des AfricanNational Congress (ANC) sowie seine Inhaftierung auf Robben Island."Ein bildersattes und gefühlsmächtiges Epos.", kommentierte "Focus"zum Kinostart in Deutschland, und die "Bild" bezeichnete den Film als"ein Denkmal" für den Jahrhundert-Mensch". Am kommenden Dienstag, 17.Juli, um 22:45 Uhr, haben die Zuschauer im Ersten Gelegenheit, sichdiesem Denkmal zu nähern.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesen und allenanderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html BeiInteresse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino imErsten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseurenund Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mitdeutscher Beteiligung ("Grießnockerlaffäre - Ein Eberhoferkrimi","Tschick") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuendePresseagentur Just Publictiy | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit. Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beidenReihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos beihttp://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Downloadbereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information das Erste,Tel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam Thieser, ARD Degeto,Tel.: 069 / 1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine Baschny, Just Publicity | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit,Tel.: 089 / 2 089-20 20 82-60,E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell