Erfolgreicher Start der Dialog Area auf der OMR

Frankfurt am Main (ots) - Gestern ging das zweitägige OMR Festivalin Hamburg zu Ende. Die neu geschaffene Dialog Area in der EXPO-HalleB6 war der angesagteste Treffpunkt rund um das Thema Data DrivenMarketing und den Dialog mit dem Kunden. Die Resonanz war sowohlseitens der Mitglieder des DDV als auch der Besucher der OMRüberwältigend: Zahlreiche Messebesucher nutzten die Gelegenheit, umsich über die Produkte und Lösungen aus der dialogorientiertenMarketingbranche der rund 30 Aussteller der Dialog Area am Stand zuinformieren. Die weit über 30 Vorträge auf der Dialog Stage waren anbeiden Festivaltagen hervorragend besucht; in Viererreihen standendie Zuhörer hinter den vollbesetzten Sitzplätzen der Dialog Stage.Hier bot der DDV den Besuchern ein spannendes Programm zu einembreiten Themenspektrum wie datengetriebenerEins-zu-Eins-Kommunikation, Storytelling im Kundendialog und denEinsatz von KI & VR im Kundendialog. Mit dabei waren Speaker von u.a.Merck, Fressnapf, OTTO, Deutsche Lufthansa, SIXT, Deutsche Bahn undvielen weiteren Unternehmen."Mit der Dialog Area haben wir einen zentralen Dreh- undAngelpunkt für eine ganze Branche geschaffen. Das hat Vorteile fürdie Aussteller, aber natürlich auch für die Besucher, denn sie findennun geballte Kompetenz an einer Stelle. Mit dieser zeitgemäßenPlattform für den fachlichen Austausch zum Thema Kundendialog treibenwir konsequent die Ausrichtung des DDV als die treibende Kraft derData Driven Economy voran.", so das Fazit von DDV-Präsident MartinNitsche.Ein besonderes Highlight war die Verleihung des MAX-Awards auf derDialog Stage am Nachmittag des 7. Mai. Rund 200 Gäste und vieleweitere interessierte Messebesucher waren live dabei, als ModeratorAlexander Mazza gemeinsam mit DDV-Präsident Patrick Tapp undMAX-Jurypräsident Michael Koch die Trophäen an die Gewinnerüberreichten. Nach der Verleihung wurden die Gewinner auf deranschließenden EXPO-Party gebührend gefeiert."Mit der Verleihung des MAX-Awards auf dem OMR Festival haben wireinen neuen Meilenstein in der Geschichte des DeutschenDialogmarketing Preises erreicht. Die OMR ist eine junge Messe. Mitunserer Kooperation erschließen wir unseren Mitgliedern ein jungesund digital affines Publikum. Hier ist der MAX bestens positioniert.", resümiert DDV-Präsident Patrick Tapp.Hier finden Sie ein Foto der Dialog Stage: https://bit.ly/2Je2sC6(Quelle: ONEtoONE)