Erfolgreicher Seriensamstag bei RTL II

München (ots) - "Game Of Thrones" erreicht am Samstagabend 7,3 %MA- "Fear The Walking Dead" mit bis zu 7,0 % MA ebenfalls stark12. März 2017 - Gleich mit zwei hochkarätigen Serien konnte RTL IIam gestrigen Samstagabend überzeugen. Der Free-TV Start der sechstenStaffel von "Game Of Thrones" konnte mit bis zu 7,3 % MA bei den14-49-Jährigen und bis zu 11,0 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29)gute Werte erzielen.Auch die deutsche TV-Premiere des US-Serienhits "Fear The WalkingDead" erreichte am späteren Abend gute Werte mit 7,0 % MA bei den14-49-Jährigen und 8,1 % MA in der Zielgruppe der 14-29-Jährigen.Die neuen Folgen der sechsten Staffel von "Game Of Thrones" sindab sofort samstags, ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen als deutscheFree-TV-Premiere bei RTL II zu sehen. Im Anschluss folgt "Fear TheWalking Dead" als deutsche TV-Premiere. Alle Folgen sind nachAusstrahlung sieben Tage lange auf www.tvnow.de/rtl2 abrufbar.