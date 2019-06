Erfolgreicher Schuljahresabschluss am Hasso-Plattner-Institut: Schülerkollegiaten starten mit Auszeichnung in die Sommerferien (FOTO)

Potsdam/Berlin (ots) -Ein Jahr lang durften sie von den besten Nachwuchs-Informatikernder Region lernen: 82 Schülerinnen und Schüler aus Brandenburg undBerlin wurden gestern feierlich aus dem Schülerkolleg desHasso-Plattner-Instituts (HPI) verabschiedet. In den vierArbeitsgemeinschaften ab Klasse 7 beschäftigten sich die Kinder undJugendlichen nicht nur mit den Grundlagen derInformationstechnologien. Sie erhielten außerdem zahlreiche Einblickein die praxisnahe Informatik, die das Studium am HPI auszeichnet unddie niemand anschaulicher vermitteln kann, als die HPI-Studierendenselbst.Ob es um die Entwicklung eines einfachen Computerspiels ging, umProgrammiersprachen oder die Entwicklung eines Modellautos, das sichper Smartphone steuern lässt - über 30 Informatik-Studierende undHPI-Doktoranden engagierten sich ein ganzes Schuljahr lang für denIT-Nachwuchs der Region. Viele von ihnen waren selbst einmalKollegiaten im Schülerkolleg und studieren oder promoviereninzwischen am HPI.Im Schuljahr 2018/19 nahmen 82 Schülerinnen und Schüler amHPI-Schülerkolleg teil, davon 36 aus Potsdam, 27 aus Berlin und 19aus der Region Brandenburg. Die meisten Teilnehmenden kamen von derPotsdamer Gesamtschule Peter Joseph Lenné (10), dicht gefolgt vomHermann-von-Helmholtz-Gymnasium (8), vom Bertha-von-Suttner-Gymnasium(6) und vom Humboldt-Gymnasium (6).Das nächste Schülerkolleg startet nach den Sommerferien und findetalle zwei Wochen am Dienstagnachmittag statt.Weitere Informationen zum Schülerkolleg sind zu finden unterhttp://hpi.de/schuelerkolleg.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell