München (ots) -"Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 9,8 % MA (14-49Jahre) und 10,9 % MA in der jungen Zielgruppe- Bis zu 1,86 Mio. Zuschauer gesamt- RTL II-Tagesmarktanteil von 5,6 %RTL II überzeugt am Donnerstagabend: Zur besten Sendezeiterreichte eine neue Folge der Sozialreportage "Hartes Deutschland -Leben im Brennpunkt" 9,8 % MA (14-49 Jahre) und starke 10,9 % MA inder jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen. Das von der SPIEGEL TV GmbHproduzierte Format erreicht zur Primetime bis 1,86 Mio. Zuschauergesamt und unterstreicht damit einmal mehr seine Relevanz.Auch im Anschluss konnte RTL II punkten: Um 22:15 Uhr erzielteeine Folge "Der Jugendknast" in der werberelevanten Zielgruppe der14-49-Jährigen 6,6 % MA und 7,0 % MA (14-29 Jahre).Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,6 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 14.03.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell