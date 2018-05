Erfolgreicher MiFID II/MiFIR Go-live für europäische BearingPoint-Kunden / BNG Bank, PASS Banking Solutions, Landesbank Baden-Württemberg und weitere Institute setzen auf BearingPoints Abacus-Lösung

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und TechnologieberatungBearingPoint, einer der führenden Anbieter von Regulatory und RiskTechnology (RegTech / RiskTech), hat bekanntgegeben, dass ihre Kundendie täglichen MiFID II/MiFIR-Meldungen seit dem Meldestart am 3.Januar 2018 erfolgreich mit ABACUS/Transactions übermitteln. DieMeldungen werden direkt an die zuständigen nationalenAufsichtsbehörden (NCAs) oder über einen sogenannten ApprovedReporting Mechanism (ARM) in verschiedene europäische Länder wieDeutschland, Österreich, Liechtenstein, die Niederlande und Finnlandübermittelt. Die überarbeitete europäische Finanzmarktrichtlinie(Markets in Financial Instruments Directive II - MiFID II) und diebegleitende Verordnung (Markets in Financial Instruments Regulation -MiFIR) stellen eine wesentliche Erweiterung der bisherigenMeldepflichten nach MiFID dar und gelten für alle Handelsplätze undFinanzinstrumente.Susaan Ghajar, Projektmanagerin der BNG Bank, kommentierte: "2017bereitete die BNG Bank die Umsetzung aller MiFIDII/MiFIR-Anforderungen vor, was zu einem erfolgreichen Go-live am 3.und 4. Januar 2018 führte. Die BNG Bank setzt ABACUS/Transactions alsReporting-Tool für die täglichen Transaktionsmeldungen an dieAufsicht AFM ein."Holger Englert, Geschäftsführer bei der PASS Banking Solutions,sagte: "Aufgrund der Komplexität von MiFIR sowie der harten Deadlinemussten wir einen Software-Anbieter finden, der nicht nur fundierteFachkenntnisse im Bereich des transaktionsbasierten Reportingsnachweisen, sondern seine Lösung auch innerhalb kurzer Zeitimplementieren konnte. Aus diesem Grund haben wir uns fürBearingPoint mit seiner langjährigen Expertise im Bereich desMeldewesens entschieden. Das Projektergebnis übertraf unsereErwartungen: So konnten wir die Abacus-Lösung von BearingPointbereits innerhalb weniger Wochen nach dem Erstgespräch implementierenund können die täglichen MiFIR-Reports seit dem Meldestarterfolgreich übermitteln."Bernd Großmann, Abteilungsleiter Backoffice FM und HelmutKutschera, Abteilungsleiter IT ApplikationsmanagementGesamtbanksteuerung bei der Landesbank Baden-Württemberg: "Aufgrundunserer positiven Erfahrungen mit ABACUS/Transactions für das EMIR-und MMSR-Reporting haben wir uns dazu entschieden, das Produkt auchfür die MiFIR-Transaktionsmeldung sowie für das Positionsreporting inWarenderivaten nach MiFID II einzusetzen. Es ist sehr komfortabel füruns, eine Lösung zu haben, die mehrere Arten vonTransaktionsmeldungen abdeckt. Es reduziert für uns Entwicklungs- undBereitstellungskosten, spart Zeit bei Implementierung und Schulungund trägt zur Datenharmonisierung bei. Die Entscheidung fürABACUS/Transactions zur Umsetzung des MiFID II/MiFIR-Reportings hatsich für uns als Erfolg erwiesen."Maciej Piechocki, Partner bei BearingPoint, kommentierte: "Mit demMiFID II/MiFIR Go-live haben wir einen wichtigen Meilensteinerreicht. Wir werten nun die ersten Erfahrungen gründlich aus undwerden die Prozesse weiter optimieren. Das erfolgreiche Go-livebestätigt bereits, dass unsere Abacus-Lösung die Bedürfnisse dermeldepflichtigen Institutionen korrekt abdeckt. Die Kombination ausenormen granularen Datenmengen bei hoher Meldefrequenz undverschiedenen sich überschneidenden Meldepflichten stellt höhereAnforderungen an die Reporting-Software als je zuvor. MitABACUS/Transactions bieten wir eine strategische, skalierbare Lösung,die unsere Kunden unterstützt, die fortlaufende Dynamik imtransaktionsbasierten Meldewesen effektiv zu bewältigen."ABACUS/Transactions ist eine modulare Standardsoftwarelösung, diemeldepflichtige Institutionen dabei unterstützt, die Anforderungenfür verschiedene Arten des transaktionsbasierten Reportings zuerfüllen. Das Produkt deckt bereits die Meldepflichten nach MMSR,EMIR (II), FinfraG, CSA und MiFID II/MiFIR ab und wird derzeit um dasSFTR-Modul erweitert. Durch die vorhandene Layer-Struktur hat derKunde die Wahl, die Module sowohl einzeln, als auch in Kombination zuverwenden. Das Produkt kann flexibel an mehrere Quellsystemeangebunden werden und bietet einen hohen Automatisierungsgrad. DieAnwender von ABACUS/Transactions profitieren von der langjährigenExpertise von BearingPoint im Bereich des aufsichtsrechtlichenMeldewesens sowie von den Anpassungsmöglichkeiten der Module anVeränderungen regulatorischer Anforderungen. Die Software ist alsOn-Premise-Lösung sowie auch als SaaS (Software as a Service)verfügbar.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions undVentures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den BereichenDigital Transformation, Regulatory Technology sowie AdvancedAnalytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung vonStart-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweitführenden Unternehmen und Organisationen. Das globaleBeratungs-Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiternunterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsammit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comGeschäftsbericht: http://ots.de/lEKTx3LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockManager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell