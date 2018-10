Erfolgreicher Messeabschluss der Munich Show - Mineralientage München 2018 (FOTO)

München (ots) -Mit rund 41.000 Besuchern geht die Munich Show - MineralientageMünchen 2018 zu Ende. 1.250 Aussteller aus 62 Nationen präsentiertenihre Angebote auf über 50.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Derneue Ausstellungsbereich "Living Unique" im Eingangsbereich Ostempfing die Gäste in einem kunstvoll gestalteten Ambiente, brachteviele zum Staunen und regte zur Schatzsuche in den Hallen an. Diekulturhistorische Sonderschau "Die Schätze der Wittelsbacher"erfreute sich sehr großer Beliebtheit bei den Messebesuchern undbrachte so manchen zum Staunen, wie viele wertvolle Schätze es hierzu sehen gab. Auch Schirmherr Herzog Franz von Bayern ließ es sichnicht nehmen, diese einmalige Ausstellung gemeinsam mit Kurator Dr.Bernhard Graf zu besuchen. Insgesamt wurden in den Sonderschauen 243einzigartige Objekte gezeigt.Das Datum für die nächste Munich Show - Mineralientage Münchensteht schon fest: 25. bis 27. Oktober 2019.Pressekontakt:Münchner Mineralientage Fachmesse GmbHBirgit KuhnTel.: 0171 / 318 31 26Fax: 089 / 613 54 00E-Mail: pr@munichshow.comOriginal-Content von: The Munich Show - Mineralientage München, übermittelt durch news aktuell