Erfolgreicher Launch für ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX®: Erstausgabe verkauft 140.000 Exemplare / Bereits 26.500 abgeschlossene Abonnements bis heute (FOTO)

Münster / Hamburg (ots) -Die neue hochwertige Küche für den THERMOMIX® trifft den Geschmackvon viel mehr Lesern als erwartet: Die erste Ausgabe von ESSEN &TRINKEN MIT THERMOMIX® aus der Verlagsgruppe DeutscheMedien-Manufaktur (DMM) verkaufte 140.000 Exemplare. Zudem wurden bisheute rund 26.500 Abonnements abgeschlossen.Astrid Hamer, Publisher der DMM: "Die großartigen Verkaufszahlenund das überwältigende positive Feedback unserer ersten Leserbestätigen, dass wir mit ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® eine großeNachfrage nach Qualitäts-Rezepten für den THERMOMIX® perfektbedienen. Sehr stolz sind wir auf rund 26.500 generierte Abos - diesist für den Launch eines neuen Magazins eine sehr beeindruckendeZahl. Nachdem die erste Ausgabe nach nicht einmal einer Woche fastvergriffen war im Handel und wir nachdrucken mussten, ist die zweiteAusgabe Mitte Dezember in der erhöhten Druckauflage von 260.000Exemplaren erschienen."Die erste Ausgabe von ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® kam am 12.Oktober 2016 auf den Markt. Es ist das einzige Magazin zuDeutschlands beliebtester Küchenmaschine, das in einer exklusivenPartnerschaft mit Vorwerk THERMOMIX® entstand. Das Heft kostet 5,00Euro und ist sechs Mal jährlich am Kiosk und als Abonnementerhältlich. ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® ist die ersteNeueinführung der neu gegründeten Verlagsgruppe DeutscheMedien-Manufaktur.Über Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM)Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist einTochterunternehmen von Gruner + Jahr und dem LandwirtschaftsverlagMünster, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Beide Verlagehaben in die DMM Teile ihres Zeitschriftengeschäfts eingebracht. ZurDMM gehören die Marken EINFACH HAUSGEMACHT, ESSEN & TRINKEN, ESSEN &TRINKEN FÜR JEDEN TAG, ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX®, FLOW,LANDLUST, LIVING AT HOME und WOLF. Geschäftsführer sind HermannBimberg (Sprecher), zugleich Sprecher der Geschäftsführung beimLandwirtschaftsverlag, und Dr. Frank Stahmer, Verlagsgeschäftsführerbei Gruner + Jahr.Pressekontakt:Mandy RußmannTel.: 040 - 3703 - 5505www.essen-und-trinken.dewww.vg-dmm.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, ESSEN&TRINKEN, übermittelt durch news aktuell