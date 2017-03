Stuttgart (ots) - DoldeMedien weiter auf Wachstumskurs: Zum 01.April 2017 übernimmt der Stuttgarter Special-Interest-VerlagDoldeMedien - ein Tochterunternehmen der FORUM MEDIA GROUP - dieZeitschrift "RUNNING - Das Laufmagazin". Mit derzeit sechs Ausgabenim Jahr und einem umfangreichen Online-Auftritt gehört "RUNNING - DasLaufmagazin" zu den auflagenstärksten Publikationen zum ThemaAusdauersport. Das Magazin ist im Zeitschriftenhandel in Deutschland,der Schweiz und Österreich erhältlich."Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in derVerlagsgruppe. Mit dem Rückenwind durch DoldeMedien und die FORUMMEDIA GROUP können wir zukünftig noch einen Schritt zulegen", sagtJochen Schmitz, Chefredakteur von "RUNNING - Das Laufmagazin"."Unsere Leser, Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter werden vomweltweiten Netz und der langjährigen Medien- und Digitalkompetenz derFORUM-Gruppe sehr profitieren."Roland Hradek, Geschäftsführer von DoldeMedien und Mitglied desFORUM Management Boards, freut sich über den neuen Titel imPortfolio: "Mit der Übernahme von RUNNING bauen wir unsereKernkompetenz im Bereich "aktive Freizeitgestaltung und Lebensgenuss"konsequent weiter aus. Das sehr hochwertige, service- undpraxisorientierte Konzept des Laufmagazins passt perfekt zu unserenetablierten Magazinmarken. Gemeinsam werden wir RUNNING sowohl imPrint, als auch im digitalen Bereich noch weiter nach vorne bringen."Über DoldeMedien:Special-Interest-Magazine, digitale Medien, Events und Awards rundum mobile Freizeit und aktiven Lebensgenuss - das ist die DoldeMedienVerlag GmbH. Seit 1989 widmet sich das Stuttgarter Unternehmen demThema "mobile Freizeit" mit Informationen, Produkttests, Service undUnterhaltung für Reisemobilisten (Reisemobil International,CamperVans), Wohnwagen-Fans, PKW-Fahrer und Camper (Camping, Cars &Caravans), Reiselustige (Glamping) sowie Motorrad- & Moped-Fans(Motoretta). Im Unternehmensbereich Food erscheint das Magazineathealthy, der praktische Ernährungsratgeber für alle, die Freude amgesunden Essen und Leben haben. Die DoldeMedien Verlag GmbH ist einTochterunternehmen der FORUM MEDIA GROUP.Über die FORUM MEDIA GROUP:Die FORUM MEDIA GROUP GMBH (FMG) ist ein international tätigesMedienunternehmen mit Hauptsitz in Merching (Bayern). Die FMG zähltzu den "größten Fachverlagen Deutschlands" (Börsenblatt, 2016). 2016erzielte die Gruppe einen Jahresumsatz von rd. 94 Millionen Euro undbeschäftigte mehr als 1.000 Mitarbeiter in Europa, Asien, Nordamerikaund Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt aufder Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen fürGeschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie Magazinen,Special-Interest-Publikationen und Events.Pressekontakt:DoldeMedien Verlag GmbHNaststraße 19 B70376 StuttgartClaudia SchmidtkonzTel: +49(0)711/55 349-13schmidtkonz@doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell