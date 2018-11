Erfolgreicher Fondsmanager glaubt an BMW und Daimler – und überrascht mit dieser Aktie

Dr. Bert Flossbach ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fondsmanager Deutschlands. Einer seiner größten Fonds, der Flossbach von Storch Multiple Opportunities (WKN:A0M430), ist in den letzten zehn Jahren um fast 200 % gestiegen.

Es könnte sich also lohnen, hin und wieder einen Blick auf seine Fondszusammenstellung zu werfen.

Genau das habe ich getan – und das Ergebnis dürfte insbesondere für die Aktionäre von BMW (WKN:519000) und Daimler (WKN:710000) interessant sein! Außerdem ist unter seinen drei Top Holdings eine Aktie, die wohl die wenigsten Anleger auf dem Zettel haben dürften.

Flossbach setzt weiterhin auf Nestlé und Berkshire Hathaway

Aber lass uns zunächst einmal einen Blick auf seine beiden größten Positionen werfen. Mit einem Anteil von 5,53 % am Gesamtportfolio belegt Nestlé (WKN:A0Q4DC) den ersten Platz im Flossbach von Storch Multiple Opportunities (Stand: 30.09.2018). Der Schweizer Lebensmittelriese war Anfang dieses Jahres noch die drittgrößte Position im Fonds.

Da die Nestlé-Aktie in diesem Zeitraum gerade mal um 1 % gestiegen ist, vermute ich, dass der Zuwachs im Portfolio nicht der Kursentwicklung geschuldet ist. Wahrscheinlich hat Flossbach hier nachgekauft.

Auf Rang zwei befindet sich wie vor elf Monaten die Berkshire-Hathaway-Aktie. Ihr Anteil beträgt zurzeit 5,18 % (Stand: 30.09.2018). Obwohl die Berkshire-Aktie in diesem Zeitraum 8,6 % zulegen konnte, ist ihr Anteil im Fonds leicht gesunken. Das könnte darauf hindeuten, dass Flossbach sich von ein paar Buffett-Aktien getrennt hat.

BMW und Daimler sind vorne mit dabei

Lässt man seinen Blick über die zehn größten Positionen des „Flossbach von Storch Multiple Opportunities“-Fonds schweifen, dann wird schnell klar: Er setzt auf defensive Aktien, die über hohe Qualität verfügen.

Unsere deutschen Autohersteller BMW und Daimler dürfen sich daher durchaus geehrt fühlen, dass sie sich unter Flossbachs Top-Ten-Aktien befinden – Daimler mit einem Anteil von 4,43 % am Gesamtportfolio auf Rang vier, BMW mit 2,96 % auf Rang sechs.

Seine Daimler-Position ist im Vergleich zum Januar dieses Jahres zwar leicht geschrumpft. Das dürfte aber wohl am Kurseinbruch der Daimler-Aktie gelegen haben. Die hat zwischen dem 30.12.2017 und dem 30.09.2018 mehr als 20 % abgegeben.

Flossbach scheint also weiterhin an BMW und Daimler zu glauben – in meinen Augen ein starkes Zeichen für die Aktionäre der beiden Unternehmen! Denn ich halte Flossbach für einen hervorragenden Fondsmanager. Seine starke Performance in den letzten zehn Jahren unterstreicht dies eindrucksvoll.

Trotzdem sollten wir Privatanleger uns unsere eigenen Gedanken zu den jeweiligen Unternehmen machen. Für mich persönlich käme ein Engagement bei BMW oder Daimler beispielsweise nicht infrage. Wer allerdings an die Zukunft der beiden deutschen Premiumhersteller glaubt, der darf sich von Flossbachs Ansicht durchaus bestärkt fühlen.

Ach ja, da war doch noch was … Wer genau mitgelesen hat, dem ist sicherlich aufgefallen, dass die drittgrößte Position im Flossbach von Storch Multiple Opportunities bisher gänzlich unerwähnt geblieben ist.

Mit dieser Aktie hätte ich nun wirklich nicht gerechnet!

Auf Rang drei befindet sich die Aktie des Tabakkonzerns Philip Morris (WKN:A0NDBJ). Ihr Anteil am Fonds beträgt 4,76 % (Stand: 30.09.2018). Für mich war das ein wenig überraschend, zumindest auf den ersten Blick.

Zum einen, weil Tabakaktien nun wahrlich nicht im Fokus von uns Anlegern stehen und gerne vergessen wird, dass es sie überhaupt gibt. Zum anderen, weil immer mehr Menschen bewusster mit ihrer Gesundheit umgehen – zu diesem Trend passt Rauchen nun wirklich nicht mehr.

Trotzdem hält Flossbach diese Branche scheinbar für sehr interessant. Und wenn man genauer hinschaut, dann passt die Philip-Morris-Aktie sogar ziemlich gut in sein Portfolio.

Das Geschäftsmodell ist defensiv und gut vorhersehbar. Auch wenn die Zahl der Raucher tendenziell abnehmen sollte, so können wir praktisch ausschließen, dass plötzlich die halbe Menschheit damit aufhören wird.

Die Aktie ist günstig. Sie befindet sich derzeit fast 30 % unterhalb ihres Allzeithochs (Stand: 14.11.2018).

Die Dividende kann sich sehen lassen: Auf dem aktuellen Kursniveau wirft die Philip-Morris-Aktie eine satte Dividendenrendite von 4,9 % ab (Stand: 14.11.2018).

Für Value-Investoren – oder Dividendenfans – könnte die Aktie derzeit also durchaus einen Blick wert sein. Für mich persönlich ist die Aktie allerdings nichts. Ich bin gewiss kein Moralapostel – so habe auch ich Aktien im Depot, denen durchaus fragwürdige Geschäftspraktiken nachgesagt werden.

Um Aktien von Unternehmen, deren Produkte ohne jeden Zweifel tödliche Krankheiten zur Folge haben können, mache ich allerdings einen großen Bogen. Für mich zählt Philip Morris ganz klar zu dieser Kategorie.

Trotzdem schaue ich immer wieder mal in die Top Holdings des Flossbach-Fonds – und lasse mich gerne davon inspirieren. Auch wenn diesmal nichts Neues für mich dabei war!

Thomas Brantl besitzt Aktien von Nestlé. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt BMW, Daimler und Nestlé.