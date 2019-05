München (ots) -- "Hartz und herzlich - Das Winzler Viertel von Pirmasens" mit10,5 % MA (14-49 Jahre) und 15,5 % MA (14-29 Jahre)- Jahresbestwerte für "Armes Deutschland - Deine Kinder": 12,0 %MA (14-49 Jahre) und 16,7 % MA (14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,7 %Erneut kann RTL II auf einen erfolgreichen Dienstag zurückblicken.Zur besten Sendezeit erreichte eine neue Folge "Hartz und herzlich -Das Winzler Viertel von Pirmasens" 10,5 % MA (14-49 Jahre) undherausragende 15,5 % MA (14-29 Jahre). Damit erreichte das von derUFA SHOW & FACTUAL GmbH produzierte Format in der jungen Zielgruppeden höchsten Marktanteil dieses Jahres. Bis zu 1,78 Mio. Zuschauergesamt verfolgten die Dokumentation über die die westpfälzische StadtPirmasens.Auch im Anschluss überzeugte RTL II auf ganzer Linie: Eine Folge"Armes Deutschland - Deine Kinder" erreichte mit 12,0 % MA (14-49Jahre) und starken 16,7 % MA in der jungen ZielgruppeJahresbestwerte. Bis zu 1,57 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten dieReportage über Kinderarmut ab 22:15 Uhr.Bereits am Vorabend waren die RTL II-Soaps erfolgreich. Um 17:10Uhr erzielte "Krass Schule - Die jungen Lehrer" 7,3 % MA (14-49Jahre) und 14,0 % MA bei den 14-29-Jährigen. Ab 18:05 Uhr erreichten"Köln 50667" 9,3 % MA (14-49 Jahre) und 19,8 % MA (14-29 Jahre) sowie"Berlin - Tag & Nacht" 8,8 % MA (14-49 Jahre) und 17,5 % MA in derjungen Zielgruppe.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,7 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 21.5.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 641850konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell