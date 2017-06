Erfolgreicher Berufseinstieg für studierte Hebammen / Verbleibstudie der Hochschule Fulda zeigt: Der Abschluss Bachelor in Hebammenkunde ermöglicht, sich seinen Arbeitsplatz auszusuchen (FOTO)

Fulda (ots) -Ergebnisse einer Verbleibstudie von Absolventinnen desBachelor-Studienganges in Hebammenkunde der Hochschule Fulda zeigen,dass nach dem Studium gute Arbeitschancen bestehen. Spätestens zweiMonate nach Abschluss des Studiums hatten alle Absolventinnen einenArbeitsplatz. Sie waren dabei eher wählerisch: Neben dem Standortspielen Kriterien wie die Zusammensetzung des Teams,Einarbeitungszeit, Arbeitsbedingungen und Gehalt, Arbeitskonzept bzw.Arbeitsweise oder interdisziplinäre Zusammenarbeit sowieEntwicklungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle in der Auswahl desgewünschten Arbeitsplatzes.Ein Teil der Absolventinnen ging in Kliniken, in denen sie bereitswährend des Studiums gearbeitet hatten, angeworben vom Arbeitgeber.Andere entschieden sich für Level-1-Kliniken, also Kliniken derhöchsten Versorgungsstufe, die ihnen besonders guteArbeitsbedingungen boten. Der dritte Teil entschied sich bewusst füreine Tätigkeit in der außerklinischen Geburtsvorbereitung undNachsorge sowie der Betreuung von Geburten als Beleghebamme."Insgesamt besteht die Tendenz, zumindest nach einigen JahrenBerufserfahrung außerklinisch arbeiten zu wollen", berichtet NatalieStertz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Pflege undGesundheit der Hochschule Fulda, die die Studie durchgeführt hat.Alle Absolventinnen waren sich darin einig, auch künftig primär inder Versorgung tätig sein zu wollen. Einige könnten sich aber auchvorstellen, sich weiterzubilden und zum Beispiel zusätzlich anHochschulen tätig zu werden.Die Studie belegt darüber hinaus, dass die Akzeptanz derAbsolventinnen in den Einrichtungen gut ist. Sie können ihreKompetenzen schnell unter Beweis stellen und damit auch Skeptikerüberzeugen. Wie in anderen Berufen auch, ist der Berufseinstiegallerdings nicht sofort mit Leitungsfunktionen und Spitzengehälternverbunden. Die meisten Absolventinnen verdienen zunächst so viel wieihre Kolleginnen ohne Hochschulabschluss. "Aber es zeichnet sichbereits jetzt ab, dass Hebammen mit Bachelor-Abschluss schnellerZusatzaufgaben erhalten, die im öffentlichen Dienst mit einerHöhergruppierung um zwei Stufen verbunden sind", erläutert Prof. Dr.Beate Blättner, Leiterin der Studie und Studiendekanin desFachbereichs Pflege und Gesundheit. "Die Studie zeigt zudem ganzdeutlich, dass die Praxis akademisierter Hebammen bedarf.Absolventinnen berichten leider häufig davon, dass in derGeburtshilfe zum Teil noch Praktiken angewendet werden, die auswissenschaftlicher Sicht überholt sind. Schwangere, Gebärende undjunge Mütter haben aber ein Anrecht auf die bestmögliche Versorgung."Insgesamt ist aufgrund EU-rechtlicher Regelungen damit zu rechnen,dass die Ausbildung von Hebammen ab 2021 auch in Deutschlandinsgesamt auf akademischem Niveau erfolgen wird. Die Hochschule Fuldabietet bereits seit 2012 die Möglichkeit, Hebammenkunde zu studierenund geht nunmehr mit einem überarbeiteten Konzept in die erneuteAkkreditierung des Studienganges. "Wir bieten zusätzlich Hebammen mitBerufszulassung die Chance, den Studienabschluss in kürzerer Zeit zuerwerben", ergänzt Prof. Dr. Müller-Rockstroh, die Leiterin desStudiengangs Hebammenkunde.Informationen zur Verbleibstudie: Natalie.Stertz@pg.hs-fulda.deInformationen zum Studiengang: http://ots.de/XClTDPressekontakt:Dr. Antje MohrPressesprecherinHochschule FuldaLeipziger Straße 12336037 FuldaTel.: +49 661 9640-943E-Mail: antje.mohr@verw.hs-fulda.dewww.hs-fulda.deOriginal-Content von: Hochschule Fulda, übermittelt durch news aktuell