Erfolgreicher Auftakt von Yealinks internationaler Roadshow in Berlin; VP of Sales Leo Huang hält Grundsatzrede zum IP-Telefoniemarkt

Yealink, der weltweit führende Hersteller von SIP-Tischtelefonen,gibt Einblicke in seine Erfolgsgeschichte, Investitionen in F&E undseinen Beitrag zum IP-TelefoniemarktXiamen, China (ots/PRNewswire) - Yealinks internationale Roadshowfeierte am 9. April 2019 in Berlin (Deutschland) ihren grandiosenAuftakt. Viele potenzielle Kunden waren angereist, sogar aus Städtenwie Dortmund (Deutschland). Yealink lieferte Einblicke in seinenvergangenen Geschäftserfolg und sein rapides Wachstum in denzurückliegenden Jahren, gestützt auf den enormen Erfolg seinerTelefonserie T4. Darüber hinaus erläuterte Yealink seineZukunftspläne für F&E-Investitionen und präsentierte die besonderenLeistungsmerkmale seiner neuesten Geschäftstelefonserie T5.Das begeisterte Publikum zeigte während der gesamten Show regesInteresse, insbesondere während der Fragerunde.Mit einem durchschnittlichen zweistelligen Wachstum desJahresumsatzes in den letzten 5 Jahren und mehr als 20 Millionenverkauften IP-Kommunikationsprodukten in über 140 Ländern ist Yealinkohne Zweifel auf Erfolgskurs. Ungefähr jeder 500ste Bewohner der Erdebenutzt ein Produkt von Yealink. In seiner Rede machte Leo Huang, VPof Sales, das Motto für den Geschäftserfolg verantwortlich."Als Unternehmen mit Fokus auf Produkte und Technologie hießt dasMotto von Yealink seit seiner Gründung im Jahr 2001 'The Spirit ofCraftsmanship'. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Partner undstreben unentwegt nach beiderseitigem Erfolg. Unsere Produkte undDienstleistungen sind spezielle auf die Bedürfnisse unserer Partnerzugeschnitten."Gestützt auf 18 Jahre Markterfahrung und enormen Geschäftserfolguntermauert Yealink seine Verpflichtung, kontinuierlich in dieForschung und Entwicklung neuer Produkte zu investieren.Ein weiteres Highlight der Roadshow legt Yealink auf seinejüngsten Produkt-Upgrades. Mit diesen Upgrades in verschiedenenPreislagen werden den wachsenden Ansprüchen des IP-TelefoniemarktsRechnung getragen.Die Besucher der Roadshow können sich auf eine Live-Demo vonYealinks brandneuer Geschäftstelefonserie T5 freuen. Damitpräsentiert Yealink sein fortschrittlichstes IP-Tischtelefon allerZeiten. Die T5-Serie glänzt durch Spitzentechnologie und liefert einnahtloses, personalisiertes Kollaborationserlebnis für Unternehmenjeder Größe; sie definiert den neuen Standard für den Bürobetrieb.Während der Roadshow können sich die Besucher über Yealinks vieleanderen Produkte und Dienstleistungen informieren, darunter:- Device Management Portal für Enterprise-Administratoren- DECT IP-Telefonserie- Device-as-a-Service-Programm (nur USA)- Demo Flight Case-Programm (für Yealinks Partner)Travis Zhang, Technical Manager bei Yealink, sagte: "Wir sindbegeistert darüber, mit unserer Roadshow Europa, Nordamerika undAustralien zu besuchen. Bei jedem sorgfältig geplanten Event soll dasPublikum umfassend darüber informiert werden, wie Yealinks Produkteund Lösungen ein Komplettpaket für die einheitliche Kommunikationbereitstellen und damit eine einfache Kollaboration und höhereProduktivität ermöglichen."Informationen zu Yealink Inc.Yealink (Aktiencode: 300628) wurde 2001 gegründet und ist einführender globaler Anbieter von Lösungen zurUnternehmenskommunikation und Zusammenarbeit, derVideokonferenzdienste für Unternehmen weltweit anbietet. Dabeikonzentriert sich Yealink auf Forschung und Entwicklung und setztauch auf Innovation und Kreativität. Mit seinen herausragendentechnischen Patenten in den Bereichen Cloud-Computing, Audio-, Video-und Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink eine Lösung mit breitemFunktionsumfang für die Zusammenarbeit durch Audio- undVideokonferenzen entwickelt, indem es seine Cloud-Services mit einerReihe von Endpunktprodukten kombiniert. Als einer der besten Anbieterin mehr als 140 Ländern und Regionen, darunter die USA,Großbritannien und Australien, hat Yealink den größten globalenMarktanteil bei SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop PhoneGrowth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2018).Weitere Informationen finden Sie unter: www.yealink.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/872294/Yealink_Global_Roadshow_2019.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/872294/Yealink_Global_Roadshow_2019.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/872295/Yealink_T5_Business_phone_series.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/872295/Yealink_T5_Business_phone_series.jpg)Pressekontakt:Xiao Zheng+86-592-5702000-8800Original-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuell