Köln (ots) - Mit Verstand, Charme und viel Erfahrung überzeugteTop-Verhandler Eric Beaumont am gestrigen Mittwoch (29.03.2017) nichtnur Erpresser - auch die VOX-Zuschauer zog das neue Crime-Drama"Ransom" sofort in seinen Bann. Mit 8,3 Prozent Marktanteil in derZielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die erste Folge um 21:15Uhr einen sehr guten Marktanteil, Folge 2 um 22:10 Uhr lief mit 8,8Prozent Marktanteil sogar noch stärker.Insgesamt erzielte VOX einen ausgezeichneten Tages-Marktanteil von8,1 Prozent bei den 14-bis 59-jährigen Zuschauern.Schon am nächsten Mittwoch (05.04.) ab 21:15 Uhr können sich"Ransom"-Fans auf die beiden nächsten Folgen des Crime-Dramas freuen.Dann gilt es für Eric Beaumont und sein Team unter anderem, einemGeiselnehmer in einer Bank das Handwerk zu legen.Das brandneue Crime-Drama "Ransom" basiert auf den echten Fällendes französischen Krisenmanagers Laurent Combalbert. Produziertwurden die insgesamt 13 Folgen der ersten Staffel von EntertainmentOne, Big Light Productions, Sienna Films und Wildcats Productions inKoproduktion mit der Mediengruppe RTL Deutschland, CBS (USA), TF1(Frankreich) und Corus Global (Kanada).Wer "Ransom" im TV verpasst hat, kann die Folgen jeweils 30 Tagenach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 30.03.2017Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell