Erfolgreicher Abschluss der iTWO World 2018 - mit dem Bauhaus-Gedanken in die Digitalisierungsära

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Mehr als 800 Gäste aus über 30Ländern trafen sich am 7. und 8. November 2018 in Guangzhou, China,um an der iTWO World, der führenden Technologieveranstaltung in derBau- und Immobilienbranche, teilzunehmen. Das Event wurde gemeinsamvon RIB und YTWO Formative unter dem Motto "Inheriting the BauhausSpirit" veranstaltet mit dem Ziel die Bau- und Immobilienbranche inein neues Zeitalter zu führen: die digitale Transformation.In diesem Jahr gab es neben der iTWO World Hauptkonferenz vierparallele Sitzungen mit den Schwerpunkten Immobilien, Digitalisierungvon Unternehmen, Fertigteilbau und Zukunftstechnologie. Außerdemkonnten die Besucher sich bei Live Demonstrationen persönlich von deriTWO Technologie, der Grundlage der YTWO Plattfform, überzeugen.Während der Veranstaltung haben mehr als 40 Experten spannendeVorträge über fortschrittliche Technologien gehalten.Tom Wolf, Verwaltungsratsvorsitzender und CEO der RIB-Gruppe,sowie Mitgründer und Interim -CEO von YTWO Formative, hielt eineEröffnungsrede mit dem Titel "McTWO meets Bauhaus". Er forderte dieZusammenarbeit der Branche, um ein gesundes Ökosystem zu schaffen.Das schließt die Nutzung von Cloud Computing und Plattformen ein, umdie Weichen zu stellen alle in ein Zeitalter der künstlichenIntelligenz zu führen.YTWO Formative steht für die Digitalisierung undIndustrialisierung der Immobilienbranche. Als Mitausrichter der iTWOWorld 2018 kam YTWO mit Partnern und Immobilienentwicklern zusammen,um während der zweitägigen Konferenz Vorgehensweisen, Erfahrungen undgemeinsame Visionen zur unternehmensweiten digitalen Transformationauszutauschen.Rebecca Wang, Chief Corporate Business Development Officer vonYTWO Formative, kommentierte: "Der Erfolg der iTWO World 2018 hat unsgezeigt, wie begeistert die globale Bau- und Immobilienbranche fürfortschrittliche Technologien ist. Das lässt mich mehr denn je daranglauben, dass YTWO Formative der richtige strategische Partner fürUnternehmen ist, die den nächsten Schritt in Richtung Zukunft gehenund mit uns die Digitalisierung der Branche vorantreiben wollen. Ichbin überzeugt, dass das kommende Jahr diese Partner zu uns führenwird und wir gemeinsam Gebäude für die Zukunft bauen werden."Über YTWO FormativeGegründet 2016 durch die Technologieunternehmen Flex in San Jose,globaler Marktführer in Supply Chain Management und RIB Software SEin Stuttgart, globale Nr. 1 in web-basierter 5D BIMUnternehmenssoftware, bietet YTWO Formative eine cloud-basierteintegrierte 5D BIM und SCM Unternehmensplattform zur Planung,Steuerung und Bearbeitung aller Unternehmensprozesse im Neubau sowieder Modernisierung und der Instandhaltung von Immobilien. Durch dieKombination von Digitalisierung und Industrialisierung bietet YTWOFormative eine vollständig integrierte, Cloud-basierte 5D BIMEnterprise-Plattform, um die weltweite Gebäude- und Wohnungsindustriezu transformieren.YTWO Formative Germany+49 (0) 711 7873-0www.ytwoformative.comPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/782812/iTWO_World_2018.jpgOriginal-Content von: YTWO Formative, übermittelt durch news aktuell