Erfolgreicher Abschluss für Lidl-Pop-up-Restaurant DASLUX42 (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- Gourmetküche aus Lidl-Produkten begleitet von Lichtprojektionenbegeisterte über 700 Gäste- "Zahlen Sie, was Ihnen der Abend wert ist": Spendenaktion ergibt57.000 Euro für Power Child e.V. und YOU StiftungKulinarische Highlights und aufwändige Lichtprojektionen - vom 29.November bis zum 12. Dezember verwöhnte Lidl seine Gäste imPop-up-Restaurant DASLUX42 in München mit einem Gourmetmenü vonSternekoch Andreas Schweiger. Der Clou dabei: In der ersten Wochewurde Lidl als Betreiber des Restaurants streng geheim gehalten. Erstam 5. Dezember, bei einem Dinner für geladene Gäste, lüftetenModerator Maurice Gajda und Sternekoch Schweiger gemeinsam mitLidl-Vertretern das gut gehütete Geheimnis. Die prominenten Gäste wieMirja du Mont, Nadine Klein, Ralph Siegel oder Alexander Mazza sowiedie geladenen Medienvertreter staunten nicht schlecht, als sieerfuhren, dass Schweiger das Vier-Gänge-Gourmetmenü im DASLUX42ausschließlich mit Lidl-Produkten zubereitete. Für Verblüffung sorgtedarüber hinaus der günstige Preis der Produkte: Pro Person beliefensich die Kosten für alle Zutaten des Vier-Gänge-Gourmetmenüs aufgerade einmal 18,75 Euro. "Am meisten hat mich natürlich am Endeüberrascht, was da auf den Tellern war", erklärte einer der Gäste desEnthüllungsdinners. Ein weiterer fügte hinzu: "Ich finde, es ist einesuper Idee von Lidl zu zeigen, dass man zuhause nachkochen kann, washier in der Gourmetküche gezaubert wird, weil die Zutaten diegleichen sind."Nach der Enthüllung blieb das Pop-up-Restaurant noch eine weitereWoche - unter dem Namen "DASLUX42 by Lidl" - geöffnet und warweiterhin Abend für Abend bis auf den letzten Platz ausgebucht.Insgesamt bewirtete Sternekoch Andreas Schweiger mit seinem Team inzwei Wochen über 700 Gäste."Unser Pop-up-Restaurant DASLUX42 war ein voller Erfolg", erklärtJürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing Lidl Deutschland. "Wirkonnten mit dieser überraschenden Marketingaktion die hohe Qualitätunserer Produkte eindrucksvoll unter Beweis stellen und gleichzeitigetwas Gutes tun, indem wir die kompletten Einnahmen spenden."Einnahmen für lokale Charity-OrganisationenDie Höhe des Spendenbetrags für die MünchenerCharity-Organisationen bestimmten die Gäste selbst: Sie bezahlten soviel, wie ihnen das Essen und der Abend wert waren. Insgesamt kamenauf diese Weise über 56.000 Euro zusammen. Die Einnahmen der erstenWoche von 27.000 Euro übergab Lidl beim Enthüllungssdinner am 5.Dezember an Dr. Christiane Theiss für den Verein Power Child e.V.Über die Erlöse der zweiten Woche in Höhe von 30.000 Euro dürfen sichPapis Loveday und die You Stiftung freuen, für die das Model alsCaritypartner auftritt.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa.