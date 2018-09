Erfolgreicher Abschluss für InnoTrans 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -- 3.062 Aussteller- Rund 160.000 Fachbesucher- Mehr Geschäftsabschlüsse- Publikumstage am 22. und 23. September- Stimmen der AusstellerBerlin stand vier Tage im Zeichen der InnoTrans - heute endet dieWeltleitmesse mit einer erfolgreichen Bilanz: neuer Aussteller- undFachbesucherrekord, gestiegene Fachbesucherkompetenz, mehrGeschäftsabschlüsse, über 400 Innovationen, 155 Weltpremieren und 155Fahrzeuge auf dem Gleis- und Freigelände sowie auf dem Bus Display.Rund 160.000 Fachbesucher aus über 110 Ländern lockte dieWeltleitmesse für Verkehrstechnik nach Berlin. Für den Erfolg derdiesjährigen InnoTrans sind auch die 3.062 ausstellendenBranchenunternehmen und Institutionen aus 61 Ländern verantwortlich.Auf dem Berliner Messegelände zeigten sie vor dem internationalenPublikum die gesamte Produkt- und Service-Vielfalt derMobilitätsbranche."Die InnoTrans hat es in diesem Jahr wieder eindrucksvoll gezeigt:Sie ist die ideale Plattform für die Präsentation zukunftsweisenderNeuheiten, mit einer immensen Strahlkraft in die ganze Welt", so Dr.Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin."Nirgendwo sonst erhalten Fachbesucher einen derart umfassenden undglobalen Einblick in alle Wertschöpfungsstufen der Branche."Laut einer repräsentativen Umfrage legten die Fachbesucher derInnoTrans hinsichtlich Status und Kompetenz gegenüber den Vorjahrenweiter zu: Die Hälfte der Befragten üben in ihren Unternehmen eineleitende Position aus. Dies korrespondiert auch mit der gestiegenenAnzahl an Geschäftsabschlüssen auf der InnoTrans. Insgesamt zeigtensich rund 89 Prozent der Fachbesucher mit dem geschäftlichen Erfolgihres Messebesuchs hochzufrieden. Rund 52 Prozent der Fachbesucherkamen aus dem Ausland. Dabei verzeichnete das Publikum aus der RegionSüd-, Ost-, und Zentralasien den höchsten Zuwachs. Insgesamt waren 25Wirtschaftsdelegationen aus 18 Ländern auf dem Berliner Messegeländepräsent, zum Beispiel aus Abu Dhabi, Indien und den USA.Publikumstage am 22. und 23. SeptemberAm 22. und 23. September öffnet die InnoTrans ihr Gleis- undFreigelände für das interessierte Privatpublikum. Auf 3.500Gleismetern geben 145 der neuesten Schienenfahrzeuge Bahnbegeistertenin Jung und Alt einen geballten Einblick in die faszinierendeBahnwelt. Highlights sind unter anderem der Niederflurzug CoradiaStream des französischen Herstellers Alstom sowie die neue S-Bahn vonSiemens / Stadler, die ab 2021 in Berlin fahren soll. Der Ideenzugder Deutschen Bahn zeigt am Eingang Süd das Reisen der Zukunft. Auchdie alte Dampflok 'Emma' ist wieder mit von der Partie.Neben der Fahrzeugpräsentation bietet die Deutsche Bahn auf demMessegelände wieder ein abwechslungsreiches Programm wiebeispielsweise Graffitientfernung, praktische Situationstrainingsoder eine begehbare Spielzeugeisenbahn für die Kleinen. Am Samstagund Sonntag ist das Gleis- und Freigelände der Messe Berlin von 10.00bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro,Kinder unter 14 Jahren zahlen nichts. Tickets gibt es am EingangMesse Süd, der sich an der Jafféstraße unmittelbar am S-Bahnhof MesseSüd befindet. Ein kostenfreier Shuttle fährt die Besucher vomOlympischen Platz bequem zum Ausstellungsgelände und zurück.Stimmen der Aussteller zur InnoTrans 2018Dr. Ben Möbius, Hauptgeschäftsführer, Verband der Bahnindustrie inDeutschland e. V. (VDB):Die InnoTrans 2018 ist spektakulär. Batterie- undWasserstoff-Antriebe, Digitalisierung, Cybersecurity - hier ist dieZukunft der Mobilität startklar. Diese fulminante globale Leitmessezeugt eindrucksvoll von der Innovationskraft unserer Industrie. Wirverschieben die Grenzen des Machbaren für Klimaschutz undKundenqualität rund um den Globus. Ich glaube, die InnoTrans 2018zeigt: Bahnindustrie macht hohen Sinn - und immer mehr Spaß.Philippe Citroën, Generaldirektor des Verbandes der EuropäischenEisenbahnindustrie (UNIFE):Mit jeder neuen Ausgabe erweist sich die InnoTrans als dieweltweit attraktivste Messe für die Bahnindustrie und als diePlattform für Bahnexperten. UNIFE nutzte abermals die Gelegenheit, umdie Ergebnisse der 7. Ausgabe der World Rail Market Study zupräsentieren, um die Zusammenarbeit mit anderen europäischen undinternationalen Interessenvertretern zu unterstreichen, sowie umSchüsselthemen der europäischen Bahnzulieferindustrie wie dieRealisierung von Bahn 4.0, ERTMS, Wettbewerbsfähigkeit,Digitalisierung, Forschung und Entwicklung, sowie Qualität (IRISCertification[TM]) anzusprechen. Ich freue mich bereits auf dienächste Messe im Jahr 2020, die mit Sicherheit die Rekordzahlen von2018 übertreffen wird.Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG:Das starke internationale Interesse für die InnoTrans machtdeutlich: Die Schiene hat eine Schlüsselfunktion für die Gestaltungeiner nachhaltigen Mobilität in unserer Gesellschaft. Mit unseremMesseauftritt haben wir gezeigt: Neue Technologien können dieEisenbahn auf ein höheres Level heben. Mit dem Programm DigitalSchiene Deutschland wird die Deutsche Bahn mehr Kapazität für Zügeschaffen und die Zuverlässigkeit steigern.Sabrina Soussan und Michael Peter, CEOs, Siemens Mobility GmbH:Die InnoTrans 2018 war für uns außerordentlich erfolgreich. Wirsprachen mit vielen Kunden über gemeinsame Projekte, was uns ebensoinspiriert wie bestätigt hat und wir erfuhren enormes Interesse anunseren Produkten. Im Zentrum steht dabei die Digitalisierung, mitder wir es Betreibern weltweit ermöglichen, Züge und Infrastrukturintelligent zu machen, nachhaltige Wertschöpfung über den ganzenLebenszyklus zu generieren, den Fahrgastkomfort zu verbessern, unddie Verfügbarkeit zu garantieren.Jürgen Fenske, Präsident, Verband Deutscher Verkehrsunternehmene.V. (VDV):Die InnoTrans als weltweit führende Messe für Verkehrstechnik hatin diesem Jahr mit mehr als 3.000 Ausstellern und vielenverschiedenen technischen Innovationen im Schienenverkehr bewiesen,dass der öffentliche Verkehr mit Bus und Bahn immer stärker anBedeutung gewinnt. Mehr als 10 Milliarden Fahrgäste nutzen jährlichdas Nahverkehrsangebot in Deutschland. Bei den politischenEntscheidern, die auch stark auf der InnoTrans vertreten waren, istdie zentrale Rolle des öffentlichen Verkehrs für Klimaschutz undLuftreinhaltung bereits weitgehend angekommen. Die Messe hat nocheinmal gezeigt, dass der öffentliche Personen- undSchienengüterverkehr effizient, modern und nachhaltig ist - undweiter wachsen kann, wenn die politischen Rahmenbedingungenkonsequent auf innovative und umweltfreundliche Mobilitätsangeboteausgerichtet werden.Olaf Zinne, Geschäftsführer Fachverbände Elektrobahnen und-fahrzeuge, Fahr- und Freileitungsbau, Zentralverband Elektrotechnik-und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI):Auf der InnoTrans 2018 war das große Thema - neben alternativenAntrieben - die Digitalisierung. Bei fahrerlosem Betriebbeispielsweise und vorausschauender Wartung hat die deutscheMobilitätsindustrie ihre Innovationskraft demonstriert -Technologien, bei denen die Elektroindustrie im Führerstand sitzt.Die InnoTrans hat eindrucksvoll ihre Stellung als Leitmesse derBranche bestätigt.Dr. Christoph Hoppe, Vorsitzender der Geschäftsführung, ThalesDeutschland:Die InnoTrans 2018 hat es wieder bewiesen - sie ist die weltweitbedeutendste Leitmesse für Verkehrstechnik. Thales hat als Top-Playerder Branche hier seine nationalen und internationalen Kundengetroffen, politische Stakeholder begrüßt und viele gute Gesprächegeführt. Unser Thema war "Leading the Digital Mobility". Wir konntendem Publikum in Berlin zeigen, wie wir uns die Zukunft sichererMobilität vorstellen. Wir konnten zeigen, wie unsere Technologiendabei helfen, die Welt ein Stück sicherer zu machen. Dabeikombinieren wir klassische Produkte mit neuen, innovativenTechnologien, um unsere Kunden bei ihren großen Ambitionen zuunterstützen - sei es beim Thema "autonomes Fahren", "IoT undKonnektivität", "künstliche Intelligenz", "Big Data" oder"Cybersecurity". Jedes Jahr profitieren acht Milliarden Bahnreisendevon Thales-Technologien - darauf sind wir stolz!Pressekontakt:InnoTransDaniela BreitschaftPressesprecherinMessedamm 2214055 Berlinbreitschaft@messe-berlin.dewww.innotrans.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell