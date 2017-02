Erfolgreicher Abschluss: Mit drei Klicks zu weniger Lebensmittelabfall

Münster/Osnabrück (ots) - Wissenschaftler der FH Münsterpräsentieren nach zwei Jahren Projektergebnisse - DBU förderte mit125.000 Euro"Etwa 40 Prozent aller Treibhausgase werden durch die weltweiteLebensmittelproduktion, deren Verarbeitung und Transport verursacht",sagte Dr. Heinrich Bottermann, Generalsekretär der DeutschenBundesstiftung Umwelt (DBU) bei einem Treffen von Wissenschaftlern,Förderern und Praxispartnern aus der Lebensmittelbranche inOsnabrück. Restaurants, Kantinen, Bäckereien und Fleischereien - diessind nur einige Orte, an denen besonders viele Lebensmittelabfälleanfallen. "Mit dem Projekt ist es gelungen, Unternehmen in derLebensmittelbranche anzusprechen, für das Thema zu sensibilisierenund Maßnahmen für weniger Lebensmittelverluste aufzuzeigen", soBottermann. Im Rahmen des Projekts wurde gemeinsam durch das Institutfür Nachhaltige Ernährung (iSuN) und engagierten Praxispartnern dieInternetplattform "LAV - Lebensmittel Abfall Vermeiden" entwickelt,auf der Unternehmen zahlreiche Anregungen finden. Die DBU fördertedas Vorhaben fachlich und finanziell mit rund 125.000 Euro, nach nunmehr zwei Jahren wurde es heute abgeschlossen.Praxistaugliche Hilfen online findenAn Lösungsansätzen, wie Lebensmittelverluste und -abfällevermieden werden können, mangele es nicht. "Der Knackpunkt ist aberimmer gewesen, wie die Ergebnisse in die Unternehmenspraxisübertragen werden können", erklärte Prof. Dr. Guido Ritter,Ernährungswissenschaftler am iSuN, der das Projekt leitete. "Geradekleinen und mittleren Unternehmen fehlt es oft an Ressourcen fürdiese Aufgabe. Sie können eine ganze Menge gegen Lebensmittelverlustetun, wenn sie nur wissen, wie.", so Ritter weiter. Hierfürrecherchierten der Ernährungswissenschaftler und sein Team, im Rahmendes DBU-geförderten Projekts, mehr als 500 internationale undnationale Instrumente und Hilfen, beurteilte sie nach ihrerPraxistauglichkeit und sortierte sie nach Branchen und Phasen. EineAuswahl werde auf der Website www.lebensmittel-abfall-vermeiden.dekostenfrei zur Verfügung gestellt. "So eine gebündelte, praxisnaheInformationsquelle gab es bisher noch nicht. Wir bekommen inzwischensogar Anfragen aus dem Ausland, ob es diese Plattform auch inenglischer Sprache geben wird", so Ritter.In der Praxis bereits bewährtGenutzt werde die Plattform etwa von Ina Enders, Referentin fürNachhaltigkeit bei der Fisch-Systemgastronomie Nordsee GmbH, diedamit einer von 13 Praxispartnern sei. Durch die Projekt-Homepageerhielt sie Tipps, wie weniger Lebensmittel verloren gehen. "Durchdie Neuerung, die wir zunächst testweise in etwa 25 Nordsee-Filialeneingeführt haben, werden in den letzten 30 Minuten vor Ladenschlussdie Produkte in der Snackbar um 30 Prozent im Preis reduziert",erklärt Enders. Und es werde sich, davon ist sie überzeugt, auchbetriebswirtschaftlich bemerkbar machen. Und noch einen weiterenVorteil ziehe die Nachhaltigkeitsreferentin aus dem Pilotprojekt:"Seitdem sind unsere Mitarbeiter sensibilisiert und gehen nunbewusster mit Lebensmitteln um." Studien des iSuN bestätigen, wasEnders in ihrem Betrieb beobachtet: Sensibilisierung derMitarbeitenden schaffe Verständnis und aufmerksames Arbeiten: Sokönnten allein durch das Problembewusstsein und die monatlicheBerichterstattung Lebensmittelabfälle eingespart werden.Zukünftig Unternehmen weiter mit Know-How unterstützenDas Vorhaben sei zwar offiziell abgeschlossen, doch nun gelte es,die Unternehmen weiter auf ihrem Weg mit Know-How zu unterstützen,sind sich Bottermann und der Ernährungswissenschaftler aus Münstereinig. Das Projekt sei ein guter Beitrag zum Ziel der EU und derVereinten Nationen: Bis zum Jahr 2030 sollen die Lebensmittelabfälleum die Hälfte reduziert werden. Bottermann: "Neben der ethischenFrage beim Umgang mit Lebensmitteln geht es hier auch um die globaleErnährungssicherheit und die Auswirkungen auf die Umwelt." Wennetliche Millionen Tonnen Lebensmittel eingespart werden könnten,gelte das auch für die Umweltbelastungen, die durch die Produktionentstehen, so Bottermann. Der Generalsekretär weiter: "Das bedeutetauch, dass wir dazu beitragen, die Wertschätzung von Lebensmitteln zuerhöhen. Hierzu muss sich mit dem wahren Preis der Lebensmittelauseinandergesetzt werden. Nur wenn wir die ökologischen und sozialenFolgen der Verschwendung begreifen, kann der Wandel gelingen."Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Jana NitschKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deKontakt FH MünsterCorrensstraße 2548149 MünsteriSuN - Institut für Nachhaltige ErnährungProf. Dr. Guido RitterTelefon 0251|83 654 29Telefax 0251|83 654 02ritter@fh-muenster.dewww.fh-muenster.de/isunOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell