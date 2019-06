Erfolgreiche Zwischenbilanz der Übertragungen der Fußball-Frauen-WM im Ersten

München (ots) - Die bisherige Bilanz der Übertragungen von derFußball-Frauen-WM im Ersten ist hervorragend. Im Durchschnitt sahenrund drei Millionen (2,95 Mio.) Zuschauerinnen und Zuschauer die imErsten gezeigten Vorrundenspiele. Das entspricht einem Marktanteilvon knapp 19 Prozent (18,64 %) Am erfolgreichsten war dabei dieÜbertragung des letzten Gruppenspiels der deutschenNationalmannschaft gegen Südafrika. 5,18 Millionen Zuschauerverfolgten am 17. Juni den 4:0 Erfolg gegen Südafrika. Diesentspricht einem Marktanteil von 32,4 %. Das Spiel konnte zudem vielejunge Zuschauer begeistern: 1,25 Millionen Erwachsene im Alterzwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das entspricht einemMarktanteil bei den 14-49-Jährigen von 25,8 %.Bereits das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am 8. Juni um15:00 Uhr erreichte fast viereinhalb Millionen Zuschauer (4,38 Mio.),der Marktanteil lag bei fast 34 Prozent (33,8 %). Die deutschenFußball-Frauen lockten damit prozentual mehr Zuschauer vor denBildschirm als die danach in der EM-Qualifikation gegen Weißrusslandspielenden Herren (31,1 %). Gleichzeitig war es mit 27,1 % das Spielmit dem höchsten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen (0,96 Mio.).ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky ist zufrieden: "Diese Zahlenzeigen, dass der Frauenfußball endgültig beim TV-Publikum undbesonders auch bei der jüngeren Generation angekommen ist. Wir sindgespannt auf die weitere Entwicklung des Turniers, sowohl sportlichals auch in der Zuschauerakzeptanz."Auch die nicht-deutschen Spiele, die live im Ersten übertragenwurden, riefen großes Interesse hervor. Das zuschauerstärkstenicht-deutsche Spiel im Ersten war die Begegnung USA gegen Chile am16. Juni um 18:00 Uhr mit fast drei Millionen Zuschauern (2,80 Mio.)und genau 14 % Marktanteil. Den höchsten Marktanteil einesnicht-deutschen Spiels erreichte das Spiel Spanien gegen Südafrika am8. Juni um 18:00 Uhr mit 16,1 % (2,56 Mio.).Der erfolgreiche Turnierstart der U21 bei der EM in Italien kamebenfalls gut an. Fast 5 Millionen (4,92 Mio.) Zuschauer sahen den3:1 Sieg der Junioren um Trainer Stefan Kuntz gegen Dänemark. Diesentspricht einem Marktanteil von über 20,2 Prozent. Auch die jüngereGeneration war am Bildschirm stark vertreten, über eine Million (1,03Mio.) der 14- bis 49-Jährigen war dabei, das entspricht einem gutenMarktanteil von genau 17 Prozent.Pressekontakt:Sebastian Mußemann, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-34999, E-Mail: sebastian.mussemann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell