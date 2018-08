Erfolgreiche Vertriebspartnerschaft: Telefónica Deutschland und MediaMarktSaturn Deutschland verstärken Vertriebspartnerschaft (FOTO)

München (ots) -Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 verlängern Telefónica Deutschlandund MediaMarktSaturn Deutschland ihre erfolgreicheVertriebskooperation um weitere fünf Jahre. Darüber hinaus wollenbeide Partner die bisherige Zusammenarbeit vor allem imOnline-Segment stärker ausbauen. Einen entsprechenden Vertrag habenbeide Unternehmen nun unterzeichnet.- Erweiterung der strategischen und exklusiven Kooperation um fünfJahre- MediaMarktSaturn Deutschland bedeutender Vertriebskanal für o2Produkte- Meilenstein für Omnichannel-Strategie von Telefónica- Auch Partnerschaft bei MediaMarktSaturn-Eigenmarke "Super Select"verstärktMediaMarktSaturn Deutschland und Telefónica verbindet einelangjährige Partnerschaft, die in diesem Jahr ihr 20-jährigesBestehen feiert: "Der Ausbau unserer strategischen Kooperation mitMediaMarktSaturn Deutschland ist ein wichtiger Bestandteil derstrategischen Positionierung von Telefónica Deutschland. MitTelefónica und MediaMarktSaturn verstärken zwei der wichtigstenMarktteilnehmer in der Industrie ihre Zusammenarbeit.MediaMarktSaturn ist dank großer Reichweite und Bekanntheit einidealer Partner, um unsere neu positionierten o2 Produkteumzusetzen", erläutert Wolfgang Metze, Privatkundenvorstand derTelefónica Deutschland."MediaMarktSaturn ist als Deutschlands führendesHandelsunternehmen für Consumer Electronics seit Jahren ein wichtigerindirekter Vertriebspartner von Telefónica Deutschland. Wir freuenuns, dass wir diese Partnerschaft in den kommenden fünf Jahren nochweiter ausbauen werden. Dabei legen wir den Fokus noch stärker aufdigitale Vermarktungsaktivitäten", so Kai-Uwe Laag, Geschäftsführerder Vertriebsorganisation von Telefónica Deutschland.o2 bleibt exklusive Markeo2 ist damit weiterhin die einzige Mobilfunkmarke einesNetzbetreibers, die konvergente Produkte für Mobilfunk und DSL aufdirektem Weg über das stationäre Geschäft sowie über dieOnline-Kanäle von MediaMarkt und Saturn vertreibt. Kunden könnensomit ihre Verträge von o2, das wie keine andere Marke im deutschenTelekommunikationsmarkt für Freiheit steht, auch künftig über diemehr als 430 Märkte von MediaMarkt und Saturn sowie über dieOnlineshops der beiden Händler abschließen.Neben dem im deutschen Gesamtmarkt sehr erfolgreichen aktuellenTarif-Portfolio "o2 Free" setzen Telefónica und MediaMarktSaturnDeutschland ihre Partnerschaft auch beim Mobilfunkangebot derMediaMarktSaturn-Eigenmarke "Super Select" fort, das seit 2015erfolgreich von MediaMarkt und Saturn vermarktet wird. Dazu MirkoNägele, COO Einkauf und Supply Chain MediaMarktSaturn Deutschland:"Die Partnerschaft mit Telefónica unterstreicht unsere Strategie,dass wir unseren Kunden zunehmend integrierte Lösungen anbietenwerden, gerade auch im Bereich Telekommunikation. Der Kunde erhältdabei von uns aus einer Hand ein rundum Sorglos-Lösungspaket - vomProdukt über Zubehör bis hin zu mobilen Services und perfektzugeschnittenen Mobilfunk- und Datentarifen. Ein wichtiger Bausteinsind dabei unsere Mobilfunk-Eigentarife, die wir weiterhin ausbauenwerden. Mit Telefónica haben wir dafür einen starken undzuverlässigen Partner an unserer Seite."Kooperation unterstützt Omnichannel-Strategie der TelefónicaMit mehr als 430 Standorten in Kombination mit zwei starkenOnlineshops erreichen MediaMarkt und Saturn jeden Tag Hunderttausendepotentielle Kunden in ganz Deutschland. Das Multichannel-Geschäft derbeiden Elektronikhändler eröffnet somit auch für Telefónica einenüberaus wichtigen Zugang zu den Kunden. Der jetzt vereinbarte Ausbauder Partnerschaft speziell für den Online-Vertrieb zahlt direkt aufden Erfolg der Omnichannel-Strategie ein, die Telefónica Deutschlandderzeit konsequent im Unternehmen verankert.Über TelefónicaTelefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste fürPrivat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte undServices im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mitinsgesamt 49,4 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 30.06.2018) istdas Unternehmen einer der führenden integriertenTelekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunkbetreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse -kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 willdas Unternehmen zum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dembevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnenmobile Freiheit in der digitalen Welt ermöglicht. Unter der Kernmarkeo2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das UnternehmenPost- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilenDatendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-,UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. TelefónicaDeutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- undHighspeed-Internet-Produkte wie VDSL zur Verfügung. Die TelefónicaDeutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an derFrankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2017erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.300 Mitarbeitern einenUmsatz von 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlichzum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz inMadrid. Mit einer Präsenz in 21 Ländern und einer Kundenbasis von
fast 350 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größten
Telekommunikationsanbietern der Welt.