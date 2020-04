Erfolgreiche Shoppingaktion von MEN'S HEALTH, WOMEN'S HEALTH und RUNNER'S WORLD geht in die nächste Runde (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Magazine MEN'S HEALTH, WOMEN'S HEALTH und RUNNER'S WORLD veranstalten zum dritten Mal gemeinsam die "Active Shopping Days". Vom 4. bis 15. Mai 2020 können die rund fünf Millionen Leser und User der drei Lifestylemarken der Motor Presse Hearst mit speziellen Rabatt-Codes exklusive Einkaufsvorteile ausgewählter Partner nutzen."Nach einem erfolgreichen Start vor einem Jahr gehen die Active Shopping Days nun schon in die dritte Runde. Das erneut große Interesse von Partnern zeigt uns, dass unser Win-Win-Konzept aufgeht: Wir bieten einerseits unserer aktiven und lifestyle-orientierten Zielgruppe interessante Angebote, andererseits erreichen unsere teilnehmenden Partner neue Zielgruppen, neue Kunden und mehr Umsatz", sagt Publisher Wolfgang Melcher. "Gerade in der aktuellen Ausnahmesituation ist diese Mischung aus Zugang zu besonders attraktiven Zielgruppen und tollen Angeboten, die über die jeweiligen Online-Shops der Marken nach Hause bestellt werden können, für unsere Partner wichtiger denn je!"Die Mai-Ausgaben von MEN'S HEALTH, WOMEN'S HEALTH (erhältlich jeweils ab morgen, 15. April 2020, am Kiosk oder online unter https://shop.motorpresse.de/ ) sowie RUNNER'S WORLD (erhältlich ab 17. April 2020) enthalten jeweils ein großes Extra-Heft, in dem sich alle teilnehmenden Partner mit ihren Aktionen und Rabatten vorstellen. Das Angebot reicht von Sportbekleidung, gesunden Ernährungsprodukten und Brillen bis zu modernen Fitness-Tools und ist damit perfekt auf die Zielgruppe der drei Medienmarken mit ihrem sportlich-aktiven und gesunden Lebensstil abgestimmt. Für die erfolgreiche Neuauflage der Active Shopping Days konnte Motor Presse Hearst diesmal 14 attraktive Partner gewinnen. Mit dabei sind unter anderem starke Marken wie reis-fit, BLACKROLL, Engbers, CEP, foodspring und viele mehr.Mehr zu den Active Shopping Days gibt es auch unter http://www.activeshoppingdays.de .Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.de http://www.motorpresse.dehttp://www.facebook.com/motorpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133399/4571004OTS: Motor Presse Hearst, MEN'S HEALTHOriginal-Content von: Motor Presse Hearst, MEN'S HEALTH, übermittelt durch news aktuell