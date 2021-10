Erfolgreiche Serie-B-Finanzierung: Führendes AI-Software-Unternehmen ONE LOGIC erhält zweistelligen Millionenbetrag

Passau (ots) -Angeführt wird die Investorenrunde von der Investmentgesellschaft Salvia GmbH- Innovative AI-basierte Plattform ermöglicht schnelle und effektive Monetarisierung großer Datenmengen mittels Vorhersagen sowie die Digitalisierung von Geschäftsmodellen- Schnell einsetzbare Datenprodukte von ONE LOGIC bereits bei zahlreichen Blue-Chip-Unternehmen im Einsatz- Einziges deutsches AI-Unternehmen mit Cool-Vendor-Auszeichnung von Gartner im Jahr 2021- ONE LOGIC nutzt Kapital für zusätzliche branchenspezifische Lösungen, die internationale Expansion und den weiteren Aufbau des TeamsONE LOGIC, das führende Unternehmen für AI-Software- und Data-Science-Lösungen in Deutschland, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in zweistelliger Millionenhöhe abgeschlossen. Angeführt wird die Investorenrunde von Salvia, der Investmentgesellschaft von Helmut Jeggle, die zahlreiche B2B- und Deeptech-Startups finanziell unterstützt und entwickelt. Mit dem neuen Kapital wird ONE LOGIC seine Plattform um zusätzliche Datenprodukte erweitern, seine Marktposition als einer der international führenden Anbieter AI-basierter Datenprodukte ausbauen und sein Team an AI-Experten und Softwareentwicklern erweitern."Wir haben eine technologische Plattform entwickelt, die Organisationen dazu befähigt, ihre Daten schnell und nachhaltig zu monetarisieren und ihr Geschäftsmodell zu digitalisieren. Mit unseren AI-gestützten Datenprodukten können wir sehr genau prognostizieren, welche Entscheidungen ein Unternehmen treffen muss, um seine Prozess-, Vertriebs- oder Geschäftsergebnisse zu verbessern. Mit dem neuen Kapital werden wir nun weitere Lösungen auf der Plattform entwickeln und unser Geschäft skalieren sowie internationalisieren. Wir freuen uns sehr, dass wir dafür mit Helmut Jeggle und Salvia einen langfristig orientierten und erfolgreichen Unternehmensentwickler als Partner gewinnen konnten. Gemeinsam arbeiten wir nun daran, einer der europäischen Marktführer für AI-basierte Datenprodukte zu werden", sagt Andi Böhm, Gründer und Geschäftsführer von ONE LOGIC."Nahezu alle Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit der Frage, wie sie aus ihren gewaltigen Datenmengen mithilfe von Künstlicher Intelligenz die richtigen Entscheidungen automatisiert treffen und echten Wert schöpfen können. Nur wenige dieser AI-Initiativen werden am Ende tatsächlich produktiv gesetzt. Und noch weniger Initiativen können das in der Geschwindigkeit, wie es ONE LOGIC kann. ONE LOGIC ist dank seiner Plattform in der Lage, weit über die Aggregation und Analyse von Daten hinauszugehen und ist damit schon jetzt einer der führenden AI-Softwareanbieter in Deutschland. Ich freue mich darauf, die Skalierung und internationale Expansion als Investor eng begleiten und unterstützen zu können", betont Helmut Jeggle,Gründer und Managing Partner der Salvia GmbH.Datengestützte Prognosen mithilfe AI-basierter DatenprodukteONE LOGIC hat die Plattform ONE DATA entwickelt, auf der sich innerhalb weniger Wochen AI-basierte Datenprodukte erstellen und implementieren lassen, die mittels Prognosen eine bessere und automatisierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Dies vereinfacht und beschleunigt Planungs- und Steuerungsprozesse in Organisationen und schafft echte Werte.So implementierte ONE LOGIC für die Automobilbranche ein Prognose- und Empfehlungstool, mit dem Händler die Bedürfnisse der Kunden besser vorhersagen und ein optimiertes Lagerportfolio zusammenstellen können. Nach dem erfolgreichen Go-Live wird das System in Kürze weltweit zum Einsatz kommen. Für einen großen deutschen Chemiekonzern entwickelte ONE LOGIC eine AI-gestützte Corporate-Audit-Lösung, mit der sich Prozessabweichungen in Echtzeit aufspüren und mögliche Risiken fortlaufend überwachen lassen.ONE LOGIC wurde als einziges deutsches Unternehmen vom führenden Research- und Beratungsunternehmen Gartner als "Cool Vendor in AI Core Technologies 2021" ausgezeichnet.Ausbau des Portfolios: Von Anwendungen zu skalierbaren DatenproduktenMit der Finanzierung will das von Andi Böhm gegründete Unternehmen sein Portfolio von kundenspezifischen Anwendungen zu schlüsselfertigen und skalierbaren Datenprodukten ausbauen, um der steigenden Nachfrage nach schnell einsetzbaren Datenprodukten noch besser nachzukommen. Dafür soll der Data-Product-Builder ONE DATA um neue Funktionalitäten erweitert werden. ONE LOGIC verspricht sich von der Weiterentwicklung noch einfachere Implementierungen, die schnellere Monetarisierung von Daten für die Kunden und die bessere Skalierbarkeit von deren Geschäftsmodellen. Zudem will das Unternehmen das Team erweitern und im Rahmen der geplanten Expansion Büros in der Schweiz und in den USA eröffnen.Neuer Beirat aus Investoren und BranchenexpertenDarüber hinaus beruft ONE LOGIC einen Beirat ins Leben, der das Unternehmen in dieser wichtigen Wachstumsphase mit Erfahrung und Expertise begleiten wird. Mitglieder des Beirats werden neben den beiden Investoren Isabelle Müldner (Salvia GmbH) und Alexander Diekmann (Opti Invest green) auch die bisherigen Geschäftsführer Prof. Dr. Andreas Pfeifer und Dr. Klaus Geißdörfer sein."Mit unserer Investition von Anfang an richtig gelegen""Wir freuen uns sehr, Andi Böhm und sein Team auf ihrem Weg, einer der europäischen Marktführer für AI-basierte Datenprodukte zu werden, noch stärker unterstützen zu können. Wir setzen seit längerem großes Vertrauen in das Unternehmen und seine Vision von einer Zukunft, in der sich mithilfe von Künstlicher Intelligenz und den entsprechenden Produkten weltweit das gewaltige Potenzial von Daten erschließen lässt", so der Bestandsinvestor Alexander Diekmann, Geschäftsführervon Opti Invest green.Über Salvia GmbHDie Salvia GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft von Helmut Jeggle, der seit 2017 als Frühphaseninvestor aktiv und unter anderem Mitgründer der BioNTech SE ist. Die Gesellschaft unterstützt innovative Unternehmen mit Kapital, Know-how und einem großen Netzwerk. Der Fokus der von Helmut Jeggle gegründeten privaten Investmentgesellschaft aus Holzkirchen bei München liegt auf Unternehmen aus den Bereichen DeepTech und Wissenschaft, die für nachhaltigen Wandel sorgen und der Welt den Weg in die Zukunft weisen können.Das Ziel des Investors ist das Schaffen von langfristigen, opportunen und "gesunden" Werten.Über ONE LOGIC"Tomorrow's data products. "Tomorrow's data products. Today!": ONE LOGIC ist ein 2013 von Andi Böhm in Deutschland gegründeter AI-Softwareanbieter. Seinen Kunden bietet das Unternehmen die besondere Kombination aus dem ganzheitlichen Data-Product-Builder ONE DATA und Data-Science-Services. Die 203 Teammitglieder an den Standorten Passau, München und Frankfurt arbeiten mit großer Leidenschaft und Know-how an den Datenprodukten, lösungsorientierten Applikationen und Dienstleistungen der Zukunft.