Mainz (ots) -Spieltag 34 in der Fußball-Bundesliga: Wer schafft es in dieeuropäischen Wettbewerbe, wer steigt ab, wer muss in die Relegation?Der Kampf um die Plätze hinter dem souveränen Meister aus Münchenverspricht einen spannenden Abschluss der Bundesliga-Saison2017/2018. Alle Spiele, alle Tore, alle Entscheidungen im "aktuellensportstudio" des ZDF am Samstag, 13. Mai 2018, ab 22.00 Uhr.ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßt als Studiogast Werder-TrainerFlorian Kohfeldt.Das "aktuelle sportstudio" blickt in puncto Zuschauerresonanz aufeine sehr erfolgreiche Saison 2017/2018 zurück: Durchschnittlich 2,25Millionen Fußballfans verfolgten samstags dieBundesliga-Berichterstattung im ZDF. Das entspricht einem Marktanteilvon 13,1 Prozent. Eine deutliche Steigerung gegenüber der Saison2016/2017 mit 2,10 Millionen Zuschauern und 11,5 Prozent Marktanteil.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Bundesliga-Berichterstattungim 'aktuellen sportstudio' hat sich in der Saison 2017/2018 mehr alserfolgreich entwickelt. Im Vergleich zur vorangegangenen Saison habendie Zuschauerzahlen neue Höchstwerte erreicht. Ein erfreulicheResonanz auf das Programmangebot des renommierten ZDF-Sportformates,das die Bundesliga von Beginn an begleitet hat - aber auch einweiterer Beleg für die ungebrochene Attraktivität der Sportart Nummereins im deutschen Fernsehen."