Erfolgreiche Partnerschaftsregelung bei Medizin- und Kosmetikunternehmen: Bregal Unternehmerkapital beteiligt sich an der Murnauer Markenvertrieb GmbH

München (ots) - Von Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds("Bregal Unternehmerkapital") beteiligen sich mehrheitlich an derMurnauer Markenvertrieb GmbH mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt amMain. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Medizin-,Naturheilkunde- und Kosmetikprodukte, Zahnpflegepräparate sowieNahrungs- bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Verkäufer der Anteile istdie Kölner FETTE Pharma AG, eine Familienholding um Tamar Vingron undihren Bruder Henry Dawidowicz, die auch weiterhin signifikant amUnternehmen beteiligt bleibt. Herr Dawidowicz wird die Geschäfte vonMurnauer als CEO - neben Frau Henrike Schick als CMO und Herrn TiloBeerbaum als COO - weiterführen.Mit Marken wie PERLWEISS, Salthouse und Dermasel erfolgreichFETTE Pharma ist seit über 40 Jahren erfolgreich am deutschenMarkt vertreten und seit 1976 spezialisiert auf Produkte, die mit demeinmaligen Wirkstoff Totes Meer Salz für therapeutische undkosmetische Anwendungen genutzt werden - darunter Marken wie"DermaSel" und "Salthouse". Die vor rund 30 Jahren gegründeteMurnauer Markenvertrieb GmbH gehört seit 2012 zur FETTE Pharma Gruppeund vertreibt deren zahlreiche Medizin-, Kosmetik- undWellness-Produkte für Apotheken, den Lebensmitteleinzelhandel undDrogerien. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit bekannten Markenwie "PERLWEISS" (Zahnweiß-Produkte), "Murnauers Bachblüten" und"Frühmesner" (Naturheilkunde- und Naturkosmetik-Linien) sowie"Murnauers Kristall Deo" in den vorgenannten Vertriebskanälenerfolgreich. Das stetig wachsende Produktportfolio mit eigenen undlizensierten Marken gehört seit Jahrzehnten zur Spitzengruppe derjeweiligen Warensegmente und setzt auf hochwertige Qualität sowiewertvolle und gut verträgliche Inhaltsstoffe.Fokus auf Wachstum in hochattraktivem Marktumfeld"Ich freue mich, mit Bregal den idealen Partner gefunden zu haben,der den Erfolgskurs von Murnauer nicht nur mit Kapitalkraft, sondernmit der nötigen Sensibilität für unsere Tradition und dieUnternehmenswerte sowie mit profundem Know-how und Vernetzung imGesundheitsmarkt unterstützen wird", erklärt Henry Dawidowicz,Geschäftsführender Gesellschafter von Murnauer. BregalUnternehmerkapital ist selbst Teil eines über Generationenaufgebauten Familienunternehmens und begleitet im Rahmenlangfristiger Beteiligungen mittelständische Unternehmen inDeutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedlicher Branchenbei ihrer Entwicklung. Gemeinsam mit dem Management und denMitarbeitern will Bregal nun die Internationalisierung von Murnauerweiter vorantreiben, neue Märkte erschließen und das Produktportfolioausbauen. Auch Zukäufe geeigneter Marken sind Optionen in der neuenStrategie. "Der Trend zu gesunder, nachhaltiger Ernährung,natürlicher Kosmetik sowie alternativer Medizin hält unaufhaltsam an- in diesem Umfeld hat ein so hervorragend im Markt positionierterund renommierter Anbieter wie Murnauer besteWeiterentwicklungsmöglichkeiten", sagt Florian Schick, Vorsitzenderder Geschäftsführung bei Bregal Unternehmerkapital. "Wir freuen unssehr darauf, Murnauer zusammen mit Henry Dawidowicz und dem gesamtenTeam in die nächste Wachstumsphase zu führen."Zum Verkaufspreis und anderen Einzelheiten der Transaktion wurdeStillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter demüblichen Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.Über Bregal UnternehmerkapitalBregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationenaufgebauten Familienunternehmens. Im Fokus stehen Beteiligungen, dieoffen für langfristige Engagements und unabhängig von Entwicklungenan den Finanzmärkten sind. Bregal Unternehmerkapital identifiziertUnternehmen, die über starke Management-Teams verfügen und in ihremjeweiligen Segment als Marktführer oder "Hidden Champions" gelten.Dank flexibler Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen werdensowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen angestrebt. Dabeiist Bregal Unternehmerkapital in der Lage, auch komplexeIndustrieausgründungen, Management-Buy-outs oder Nachfolgesituationensensibel und ergebnisorientiert zu gestalten. BregalUnternehmerkapital strebt danach, die Unternehmen bei der Steigerungihres Umsatzes und ihrer Ertragskraft nachhaltig zu unterstützen undbegleitet sie mit Kapital, langjähriger Finanzierungsexpertise undeinem breiten Netzwerk an Unternehmern und Industrieexperten.www.bregal.deÜber Murnauer MarkenvertriebDie Murnauer Markenvertrieb GmbH mit Sitz in Egelsbach beiFrankfurt/Main entwickelt und vermarktet seit 25 Jahren u.a. Medizin-und Kosmetikprodukte, Zahnpflegepräparate, Spezialitäten aus demBereich der Naturheilkunde sowie Nahrungs- bzw.Nahrungsergänzungsmittel. Das stetig wachsende Produktportfolio miteigenen und lizensierten Marken gehört seit Jahrzehnten zurSpitzengruppe der jeweiligen Warensegmente. Das Unternehmen setztdabei auf die Wirkprinzipien der Natur in Kombination mit modernemKnow-how. So entstehen einzigartige, höchst verträgliche und wirksameProdukte, die individuellen Hautproblemen und Bedürfnissen gerechtwerden und einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden leisten.www.murnauers.dePressekontakt Bregal UnternehmerkapitalIWK GmbHFlorian BergmannTel. +49 89 2000 30-30, E-Mail bregal@iwk-cp.comPressekontakt Murnauer MarkenvertriebMurnauer Markenvertrieb GmbHEfi SiaperasTel. + 49 6103 5717-128, E-Mail efi.siaperas@murnauers.deOriginal-Content von: Bregal Unternehmerkapital GmbH, übermittelt durch news aktuell