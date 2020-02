Erfolgreiche Partnerschaft verlängert: PIRELLI bleibt Reifenausstatter der IDM 2020 und 2021 (FOTO)

Stuttgart/München (ots) - Es ist die Fortsetzung einer überaus erfolgreichenZusammenarbeit: Der IDM Veranstalter Motor Presse Stuttgart und PIRELLI habensich darauf verständigt, ihre Kooperation bei der Reifenausstattung derRennserie in den nächsten zwei Jahren fortzusetzen. Das ist ein klares Plus fürFahrer und Fans, denn bei den Rennen sorgt die gleiche Reifenauswahl füridentische Bedingungen -aufregende Fights und Spannung bis zur letzten Kurvesind damit garantiert.Die letzte Saison der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) warein voller Erfolg: Starke Rennen, großes Interesse der Fans und Spannung bis zumSchluss. Das lag an der sehr guten Arbeit der Promoter, am hervorragendbesetzten Starterfeld, aber auch an der Funktion von Pirelli alsSerienausstatter. Sie sorgt für eine faire Basis, und gibt dem Talent der Fahrermaximalen Raum. Nicht zuletzt aus diesem Grund einigten sich die Motor PresseStuttgart und PIRELLI, die Partnerschaft in Sachen Reifenausstattung der IDM umweitere zwei Jahre bis 2021 zu verlängern. Weiterhin werden die Rennklassen IDMSuperbike 1000, IDM Supersport 600 / Superstock 600 Cup und IDM Supersport 300exklusiv mit PIRELLI-Produkten ausgerüstet. 2020 wird als zusätzliches Highlightim IDM-Programm außerdem der R3 bLU cRU CUP von Yamaha auf PIRELLI Reifenausgetragen. Auch in Sachen Technik tut sich einiges: Die IDM Superbike1000-Klasse geht zum ersten Mal mit den neuen PIRELLI DiabloTM Superbike "BigSize" Größen - 125/70 am Vorderrad und 200/65 am Hinterrad - an den Start undrückt dadurch noch näher an die Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) heran, in derdiese Reifen schon in der letzten Saison erfolgreich eingesetzt wurden."Es ist für uns ein wichtiger Baustein bei der Weiterentwicklung der IDM, denReifenhersteller PIRELLI weitere zwei Jahre als äußerst verlässlichen undengagierten Partner an unserer Seite zu haben", betont Normann Broy,Serienmanager der IDM von der Motor Presse Stuttgart. "Die zentrale Versorgungaller IDM-Soloklassen mit erstklassigen Einheitsreifen bietet uns dieMöglichkeit, das Reifenbudget für alle Fahrer und Teams im Rahmen zu halten.Außerdem gewährleisten wir mit dem Ausrüster der Superbike-WM ein Topniveau auchin der höchsten deutschen Straßenrennserie.""Dass wir unsere Partnerschaft mit der IDM fortsetzen, freut mich sehr", erklärtMichael Müller, verantwortlich für das Zweiradreifengeschäft in der Region DACHund BeNeLux bei PIRELLI. "Mit ihren spannenden und attraktiven Renn-Events istdie Serie spürbar im Aufwind. Sicher konnten auch wir mit unsererEinheitsbereifung etwas dazu beitragen", so Müller. "Besonders wichtig ist mirauch der Aspekt der IDM als Sprungbrett für Nachwuchstalente. Ich freue michdarum ganz besonders, dass die letztjährigen Champions Ilya Mikhalchik, MaxEnderlein und Angelo Licciardi mit Unterstützung von PIRELLI per Wildcard beimdeutschen WM-Lauf im August in Oschersleben starten können."Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führendenSpecial-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben undSyndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppepubliziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'SHEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport undFreizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die GründerfamilienPietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22036/4510705OTS: Motor Presse StuttgartOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell