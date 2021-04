Erfolgreiche Nachfolgeregung bei österreichischem Verpackungsspezialisten: Beteiligungsgesellschaft Finexx übernimmt Volpini

Spittal an der Drau / Stuttgart (ots) -- Eigentümerwechsel bei Traditionsunternehmen Volpini stellt Weichen für langfristige Nachfolgelösung- Institutioneller Familiengesellschafter führt Spittaler Verpackungsbecherproduzenten im Sinne der Gründerfamilie fortSpittal an der Drau / Stuttgart (ots) - Die Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft Finexx hat im Rahmen einer Nachfolgeregelung 100 Prozent der Anteile an der Volpini Verpackungen GmbH Austria übernommen. Die Übernahme trägt dem Wunsch der Eigentümerfamilie Rechnung, sich nach mehr als sechs Generationen Zug um Zug aus dem Unternehmen zurückzuziehen, um neue Aufgaben anzugehen. Unter enger Begleitung durch Finexx soll Volpini Verpackungen strategisch optimal ausgerichtet und so eine langfristig positive Unternehmensentwicklung gesichert werden. Der bisherige Geschäftsführer Mag. Johannes Volpini de Maestri wird sich aus der Leitung des Unternehmens zurückziehen, das bisherige Management wird Volpini in gewohnter Konstellation begleiten. Die Übernahme wird in den kommenden Wochen abgeschlossen sein, finanzielle Details werden nicht bekanntgegeben.Die Volpini Verpackungen GmbH Austria mit Sitz im österreichischen Spittal an der Drau wurde ursprünglich im Jahr 1811 gegründet. Seit 1970 ist das Traditionsunternehmen mit seinen heute rund 60 Mitarbeitern auf die Produktion von Kunststoffverpackungen, insbesondere von nachhaltigen Verpackungsbechern (Joghurtbecher) und Tiefziehfolien spezialisiert. Der Jahresumsatz beläuft sich derzeit auf rund 13 Mio. Euro. Eine im Markt führende Rolle nimmt Volpini im Bereich der Desto-Becher ein. Diese bestehen aus einem sehr dünnen Kunststoff-Innenbecher, der mit bedrucktem Karton ummantelt wird. Mithilfe dieser Technik werden Kunden in der Produktion neue und hochwertigere Möglichkeiten im Design ihrer Verpackungen (wie etwa ein Strichcode am Becherboden, bedruckte Kartoninnenseiten oder 3D-Effekte) eröffnet. Zudem wird durch eine signifikante Reduktion des erforderlichen Kunststoffanteils eine deutlich umweltfreundlichere Produktion ermöglicht.Diese starke Ausrichtung an nachhaltigen Verpackungsprodukten macht Volpini zur idealen Bereicherung für das hochwertige Unternehmensportfolio des neuen Eigentümers Finexx. Insbesondere in der Bio-Lebensmittelindustrie und im Bereich organische Nahrungs-ergänzungsmittel verfügt die Beteiligungsgesellschaft Finexx über profunde Erfahrung in Führung und strategischem Aufbau von langfristig erfolgreichen Unternehmen, sowie über ein weitläufiges Netzwerk von Produzenten und Zulieferern. Finexx hat bereits mehrere Nachfolgesituationen zum langfristigen Erfolg geführt. Dabei unterstützt Finexx seine Partner mit Kapital, Know-how und seiner unternehmerischen Denkweise, wovon auch Volpini profitieren soll. Angedacht ist unter anderem, die Produktpalette weiterzuentwickeln und nationale wie internationale Vertriebsstrukturen auszubauen.Mag. Johannes Volpini de Maestri sagt: "Insbesondere für Traditionsunternehmen wie Volpini ist die Nachfolgefrage besonders herausfordernd und bedarf rechtzeitiger, sorgfältiger Planung. Unsere Familie war von Anfang an sehr wichtig, Volpini branchenerfahrenen Händen anzuvertrauen, die unsere unternehmerischen Werte teilen und das Familienerbe in unserem Sinne fortführen. Wir sind überzeugt mit Finexx den optimalen Partner gefunden zu haben, der die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens mit Herzblut fortschreiben wird.""Nicht nur der Markt für gesundheitsbewusste Ernährung wächst stark. Auch das Thema nachhaltige Verpackungen rückt bei immer mehr Verbrauchern und Herstellern in den Fokus. Volpini ist als traditionsreicher 'Hidden Champion' in diesem Bereich hervorragend aufgestellt. Wir freuen uns, durch unsere Beteiligung den Rückzugswunsch der bisherigen Eigentümerfamilie zu ermöglichen und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Unsere Erfahrung und unser Netzwerk in der Lebensmittelindustrie werden uns dabei helfen, Unternehmenswachstum und Erfolg von Volpini langfristig sicherzustellen", sagt Finexx-Geschäftsführer Matthias Heining.Über Finexx:Die Finexx GmbH Unternehmensbeteiligungen mit Sitz in Stuttgart ist eine 2013 gegründete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf etablierte mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Typische Betätigungsfelder sind Wachstums-, Investitions- und Akquisitionsfinanzierungen sowie die Begleitung von Veränderungen im Gesellschafterkreis und Nachfolgeregelungen.Überwiegend im Rahmen von Mehrheitsbeteiligungen investiert Finexx langfristig Mittel unter anderem von Versicherungen und Versorgungswerken in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Diese setzen 10 Mio. Euro oder mehr um, verfügen über ein qualifiziertes Management-Team und können auf Basis eines erfolgreichen Geschäftsmodells eine nachhaltige Ertragskraft und einen nachhaltigen Cash-Flow vorweisen.Das Team verfügt über langjährige Industrie- und Führungserfahrung sowie profundes Know-how in der Beteiligungsbranche - beides wird zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Unternehmen und in die damit verbundenen Veränderungsprozesse eingebracht. 