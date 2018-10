Erfolgreiche Markteinführung des Web-Portals b.ONE - Pilotkunden zeigen sich beeindruckt (FOTO)

Hamburg (ots) -b.ONE - b.NEW - b.EXCITED - unter diesem Motto präsentiertCRIFBÜRGEL das Web-Portal b.ONE. Im Zuge der Markteinführung vonb.ONE erfolgte eine Optimierung der Berichtsportfolios und eineErweiterung der Services rund um das moderne Risikomanagement.Mit der Einführung von b.ONE am 01. Oktober profitieren dieCRIFBÜRGEL Kunden und Neukunden ab sofort von einem innovativen undhochmodernen System zum Management ihrer Geschäftsrisiken mit ihrennationalen und internationalen B2B- und B2C Kunden.b.ONE bietet ausgehend von einer intuitiven Bedienbarkeit undeiner modernen Benutzeroberfläche mit vielen neuen Services vor allemoptimierte Funktionalitäten für das B2B2C-Risikomanagement. Neben demZugang zu je nach Bedarf zugeschnittenen Berichtsarten,einschließlich SkyMinder für internationale Produkte, sind in b.ONEoptionale Recherchen und Monitoring nach individuellenKundenbedürfnissen möglich. Die Suche basiert auf den in CRIFBÜRGELvorhandenen innovativen Technologien und Analysekompetenzen, die eineautomatische Vervollständigung mit Angabe derTrefferwahrscheinlichkeit bietet."Mit b.ONE setzen wir den nächsten Schritt in die Zukunft undschaffen die Basis, um unsere Stärken aus der B2B- und B2C-Datenweltin einem Portal für B2B2C-Lösungen zu bündeln. In b.ONE haben wirunsere Stärken in Daten sowie die technologischen und analytischenKompetenzen unter einem neuen Dach zusammengefasst. Die Profiteuresind ganz klar unsere Kunden", sagt CRIFBÜRGEL GeschäftsführerinIngrid Riehl zur Einführung von b.ONE. "Unsere Pilotkunden zeigtensich von dem neuen Web-Portal beeindruckt. Sie hoben dabei vor allemdie klare Darstellung der Produkte, die selbsterklärende Suche mitAutovervollständigung sowie das frische und moderne Design hervor",ergänzt Riehl.Grundlage des Geschäftsmodells von CRIFBÜRGEL und auch von b.ONEsind Daten. Digitale Daten, umgangssprachlich als Big Databezeichnet, nehmen maßgeblichen Einfluss auf das Geschäftsfeld undhaben das Potenzial, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, zubeschleunigen, präziser im Detail auszugestalten und völlig neueSachverhalte empirisch darzustellen. CRIFBÜRGEL nutzt hierbei ihreKompetenzen in Technologie und innovative, unterschiedlichsteDatenquellen für die Risikobeurteilung. Die Datenbank von CRIFBÜRGELumfasst Informationen zu mehr als vier Millionen Unternehmen und rund62 Millionen Privatpersonen in Deutschland. Neben den klassischenBonitätsdaten, die Informationsdienstleister zur Verfügung stellen,kommt es im Zeitalter der Digitalisierung darauf an, diese durchweitere Datendimensionen zu ergänzen. CRIFBÜRGEL sorgt so für einenMehrwert in den B2B2C-Lösungen für ihre Kunden im Risikomanagementund in der Be-trugsprävention.CRIFBÜRGEL ist in Deutschland einer der führenden Dienstleister imBereich Bonitätsinformationen über Firmen und Privatpersonen. AlsAnbieter maßgeschneiderter Lösungen im Adress- undKreditrisikomanagement, der über hochmoderne Systemplattformenverfügt, hat sich CRIFBÜRGEL auf Bonitätsbewertung, Betrugspräventionund Adressmanagement spezialisiert. CRIFBÜRGEL gehört zur globalagierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz inBologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit rund 4.400 Mitarbeiternund 70 Unternehmen in 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv. CRIFwurde zum sechsten Mal in Folge in das IDC FinTech Rankingaufgenommen, wobei es 2018 bei der globalen Rangliste den 35. Platzund den ersten Platz unter den italienischen Unternehmen einnahm.www.crifbuergel.dePressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbHE-Mail: oliver.ollrogge@buergel.de, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell