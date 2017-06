Erfolgreiche Markeninszenierung für Ergo durch konzertiertes Sponsoring mit Werbung im Live-Fußball Umfeld auf Sky

Unterföhring (ots) -- Repräsentative Studie von Sky Media zur Wahrnehmung undKommunikationserfolg der Werbepartner in den Fußballumfeldernauf Sky- Versicherungsanbieter Ergo profitiert beiWerbewirkungsparametern und Imagewerten vom Werbeumfeld auf Skyim Rahmen des DFB-Pokals- Marke profitiert durch Vernetzung des Sponsoring-Engagements mitProgrammumfeld auf SkyUnterföhring, 1. Juni 2017 - Die Live-Fußballberichterstattung aufSky kommt sehr gut bei den Zuschauern an und wird positiver bewertetals Übertragungen im Free TV. Im direkten Vergleich wird Fußball aufSky unter anderem als hochwertiger produziert, qualitativ besser,unterhaltsamer und kompetenter wahrgenommen. Auch die Moderatoren vonSky schneiden besser ab als die Kollegen im Free TV, wie dieErgebnisse einer aktuellen Fußballstudie von Sky Media zeigen.Aus der positiven und qualitativ hochwertigen Wahrnehmung desProgrammumfelds ergeben sich auch Abstrahleffekte auf die dortwerbenden Unternehmen und Marken. So konnte der VersicherungsanbieterErgo, der seine Sponsoring-Aktivitäten mittlerweile komplett beimDFB-Pokal gebündelt hat, während der laufenden Fußball-Saison beiallen gemessenen Markenwerten stark von seinem Werbeengagementprofitieren: Hinsichtlich der Faktoren Weiterempfehlung und Passungliegen die Werte der Werbekenner, also den Personen, die wissen, dassErgo im Umfeld des DFB-Pokals auf Sky wirbt, doppelt so hoch wieunter den Nicht-Kennern der Werbung. Beim Relevant Set ist eineSteigerung von 56 Prozent zu verzeichnen, bei der Nutzungs- undKaufrate liegen die Werte bei den Werbe-Kennern um 29 Prozent höherals bei den Werbe-Nichtkennern. Auch die Imagewerte des DüsseldorferVersicherungsanbieters konnten konsequent gesteigert werden. So wirddie Marke Ergo von Werbe-Kennern als deutlich kompetenter,innovativer, dynamischer, hochwertiger, vertrauenswürdiger undzuverlässiger gesehen.Vor allem durch die Kombination aus Sponsoring und Werbung imProgrammumfeld auf Sky konnte der Versicherungskonzern dieMarkenwerte optimal steigern. Der Sympathiefaktor von Ergo imFußball-Umfeld lag bei Werbe- und Sponsoringkennern um 48 Prozent,die inhaltliche Passung um 40 Prozent und die Nutzungsrate, also derPersonen, die die Marken bereits gekauft und genutzt haben, um 30Prozent höher.Methodik:Die Studie wurde in Deutschland vom Forschungs- undBeratungsunternehmen Nielsen Sports mit 2.000 Sky-Abonnenten miteinem Zugang zum Sport-Paket und einer Kontrollgruppe von 2.000Nicht-Abonnenten (jeweils ab 18 Jahren) mittels Online-Interviews(CAWI) im Umfeld verschiedener Fußballumfelder durchgeführt. Diebisherigen Befragungswellen fanden im August/September 2016 (1.Welle) und Dezember 2016/Januar 2017 (2. Welle) statt. Eine 3. Welleist für Mai 2017 geplant.Über Sky Media:Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- undDigitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von SkyDeutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten vonSky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen ServicesSky Go, des Abrufdiensts Sky On Demand sowie der Onlineplattformsky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege -TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbefür die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt alseiner der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle derZukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebookund Instagram.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlBusiness Communications / External CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkyMediaDEOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell