Erfolgreiche Kinderappserie Fiete räumt auf der Buchmesse weiter Preise ab (FOTO)

Frankfurt (ots) -Bei der Suche nach der passenden App fürs eigene Kind stehenEltern oft vor der Frage: Wie finde ich sinnvolle Apps für mein Kind?Hier können seriöse Preise und Auszeichnung eine gute Orientierungbieten. Heute wurde der Kinder- und Jugend-Softwarepreis Tommi aufder Frankfurter Buchmesse vergeben. Mit dabei wieder einmal einkleiner Seemann mit dem Namen: Fiete.Das Kölner Studio Ahoiii hat mit ihrer weltweit erfolgreichenApp-Reihe, rund um den kleinen Seemann, bereits in der Vergangenheitgezeigt, wie vernünftige Inhalte für Kinder aussehen sollten.So konnte das Unternehmen seit Firmengründung, im Jahr 2014,bereits 20 Auszeichnung für sich verbuchen. Heute kommt eine weiteredazu. In der Kategorie Apps gewinnt Fiete Soccer den 1. Platz.Fiete Soccer ist eine Fussball App speziell für Kinder ab 5 JahrenDie Steuerung wurde bewusst an die motorischen Fähigkeiten vonkleinen Kindern angespasst. In einem Mannschaftseditor können neueMannschaften angelegt, oder bestehende verändert werden. ImTurniermodus spielen sich die Kinder dann hoch bis zum ersten Platzund bekommen den Pokal.Pressekontakt:Jan KloevekornAhoiii Entertainment UGGilbachstr. 2450672 KölnOriginal-Content von: Ahoiii Entertainment UG, übermittelt durch news aktuell