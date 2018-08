Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Jubiläumsjahr / Panasonic zieht nach erster Geschäftsjahreshälfte positives Zwischenfazit und geht mit Rückenwind ins Weihnachtsgeschäft (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Es ist zweifelsohne ein besonderes Jahr für Panasonic: 2018 feiertder japanische Elektronikhersteller sein 100-jähriges Bestehen.Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Zur InternationalenFunkausstellung (IFA) in Berlin blicken Kai Hillebrandt, ManagingDirector DACH und NL, Michael List, Sales Director CE und ArmandoRomagnolo, Marketing Director CE, auf die erste Hälfte des laufendenGeschäftsjahres zurück, stellen aktuelle IFA-Neuheiten vor und gebeneinen Ausblick auf die kommenden Monate.Rundum zufrieden zeigt sich Kai Hillebrandt zum Messeauftakt mitBlick auf den Gesamtmarkt für Unterhaltungselektronik: "Wir habenunsere starke Marktposition im laufenden Geschäftsjahr behauptet undzeigen vor allem in den Bereichen, in denen wir größere Marktanteileund höhere Umsätze erzielen wollten, eine sehr positive Entwicklung -nicht selten auch gegen aktuelle Markttrends. Das zeigt uns, dassunsere Strategie, auf hohe Qualität zu setzen und uns konsequent anden Kundenbedürfnissen zu orientieren, die richtige ist."Kooperation mit Hollywood und Vorreiterrolle bei BildstandardsIm umkämpften TV-Markt erzielte Panasonic so zuletzt im Juli 2018einen deutlichen zweiten Platz im deutschen Markt und knüpft damit andie erfolgreichen Vorjahre an. "Der Anspruch an unsere TV-Modelle istunverändert, branchenweit den Maßstab für höchste Bildqualität zusetzen", erklärt Marketingspezialist Armando Romagnolo. Dazu sei demUnternehmen keine Anstrengung zu groß: "Unsere enge Zusammenarbeitmit Coloristen und Filmemachern aus Hollywood ermöglicht uns einebeispiellose Farbdarstellung, während wir durch unsere Vorreiterrollebei der Etablierung neuester Bildstandards wie HDR10+ dauerhaftzukunftsfähig bleiben." Überzeugende Argumente sammle Panasonic auchmit Design und Ausstattung des aktuellen Line-ups. "Unser Angebot angroßen Bilddiagonalen orientiert sich direkt an den Kundenwünschen.Darüber hinaus setzen wir Maßstäbe bei Konnektivität, Nutzerführungund Funktionsumfang - und bieten so ein sehr attraktivesGesamtpaket", so Romagnolo.Wie Vertriebschef Michael List berichtet, wecken die aktuellenModelle damit auch Begehrlichkeiten über das klassischeEndkonsumentengeschäft hinaus: "Unsere Hospitality-Lösungen kommenaktuell sehr gut am Markt an, ob für Hotels jeder Größe,Krankenhäuser oder andere Einrichtungen, die TV-Signale flexibel,zuverlässig und kostengünstig auf mehrere Endgeräte verteilen müssen.Daraus ergeben sich natürlich auch für unsere Partner im Fachhandelweitere Absatzmöglichkeiten."Selbstbewusst im Boom-Markt OLEDImmer stärker im Fokus steht unterdessen der Boom-Markt OLED, indem sich Panasonic mit seinen Premium-Modellen der FZW954- undFZW804-Serie selbstbewusst in Position gebracht hat. "OLED ist längstkeine Zukunftstechnologie mehr, sondern auf dem besten Weg zumStandard in deutschen Wohnzimmern zu werden. Die Nachfrage der Kundenwächst beinahe täglich", erklärt Michael List die große Bedeutung derProduktklasse. Das Feedback aus dem Handel lasse ihn dabeioptimistisch auf das anstehende Weihnachtsgeschäft blicken: "DieRückmeldungen zu unserem aktuellen TV-Line-up sind durchweg positiv.Die Kunden sind bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn sie vonden Produkten restlos überzeugt sind und einen Mehrwert in Qualitätund Ausstattung erkennen. Dabei setzen wir großes Vertrauen in unserePartner im beratenden Fachhandel, die es uns ihrerseits mitausgezeichneten Vertriebszahlen zurückzahlen", so List.Um die Bildqualität noch näher an die Perfektion heranzuführen,kündigt Panasonic zur IFA für seine aktuellen OLED Modelle den Starteines professionellen Kalibrierungsservice an. Experten von Panasonicoptimieren dabei direkt zu Hause beim Kunden die Bildeinstellungenmithilfe der Kalibrierungssoftware CalMAN von Portrait Displays.Traditionell sehr erfolgreich bewegt sich Panasonic im Markt fürVideoplayer und -recorder aller Klassen, in dem Panasonic seine Rolleals unangefochtene Nummer eins mit konstanten Marktanteilenverteidigt. Besonders deutlich fällt die führende Position dabei imSegment Blu-ray aus. Zuletzt hatte Panasonic hier das neueTHX-zertifizierte High-end-Modell UB9004 angekündigt, das abSeptember 2018 auf den Markt kommt.Foto-Markt: Spiegellose Kameras hängen DSLR-Konkurrenz abÜberzeugende Zahlen verzeichnet Panasonic im laufendenGeschäftsjahr auch im Kameramarkt. Mit der Marke LUMIX belegt dasUnternehmen einen souveränen zweiten Platz bei den spiegellosenKameras. Im Kompaktkameramarkt hält Panasonic mit konstantenMarktanteilen die Spitzenposition. Nicht betroffen ist der Herstellerderweil vom deutlichen Einbruch im DSLR-Geschäft. "Letztlichentscheidet der Kunde darüber, welche Technologien sich auf langeSicht durchsetzen", sagt Armando Romagnolo. "Im Kameramarktbeobachten wir aktuell, wie DSLM-Modelle der DSLR-Konkurrenzendgültig den Rang ablaufen. Und das auch zurecht: Mit demInnovationspotential der DSLM-Kameras können die Spiegelreflexmodelleschon aufgrund ihrer Bauweise nicht mithalten."Professionelle Fotografen als neue Zielgruppe"Der Siegeszug der spiegellosen Kameras ist eng mit der MarkeLUMIX verbunden", so Michael List. "Wir selbst haben dieProduktkategorie mit der Einführung der LUMIX G1 vor zehn Jahrenüberhaupt erst begründet. Seither haben wir den technologischenFortschritt im DSLM-Bereich maßgeblich vorangetrieben und uns damitgroßes Vertrauen bei Kunden und Händlern verdient. Mit unserenSpitzenmodellen, der LUMIX G9 für Foto- und der LUMIX GH5S fürVideografen, haben wir nun die Tür zur professionellen Fotografieweit aufgestoßen und damit eine völlig neue Zielgruppe erschlossen",so Michael List."Der Digital Imaging-Bereich hat für uns perspektivisch eine großeBedeutung - sowohl mit Blick auf die Marktpotentiale im Bereich derambitionierten Fotografie als auch aufgrund der vielenQuerverbindungen in unser B2B-Geschäft", erklärt Kai Hillebrandt."Von Sensoren über Speichermedien und leistungsstarke Akkus bis inden Bereich der Bildverarbeitung speisen sich unsere Entwicklungen imFotobereich aus dem Know-how aus anderen Produktbereichen undstrahlen ihrerseits zurück. Diese Synergien sind elementar für unsereStärke als Gesamtunternehmen."Vertriebsfördernde Maßnahmen zum WeihnachtsgeschäftDas anstehende Weihnachtsgeschäft wird Panasonic wie in jedem Jahrmit reichweitenstarken Maßnahmen unterstützen. "Die Wochen und Monatevor Weihnachten bilden traditionell den Jahreshöhepunkt für uns undunsere Vertriebspartner", sagt Michael List. "Wir werden den Handeldaher selbstverständlich auch in diesem Jahr mit reichweitenstarkenKampagnen und attraktiven Angeboten unterstützen. Die Vorbereitungendafür laufen bereits auf Hochtouren."Die aktuellen Neuheiten von Panasonic zur IFA 2018 finden Sie inHalle 5.2.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaftenund 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html undwww.experience.panasonic.de/.