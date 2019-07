München (ots) - Mit dem Finale USA - Niederlande am Sonntag, 7.Juli, ist die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich zuEnde gegangen. Die Live-Übertragung des Endspiels im Ersten ab 17:00Uhr begeisterte gestern noch einmal im Schnitt 5,10 MillionenZuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 28,0 Prozent.Damit ist die Übertragung die erfolgreichste ohne deutscheBeteiligung bei dieser Weltmeisterschaft im Ersten.Das Erste übertrug insgesamt fünfzehn Spiele der FIFA Frauen-WM2019 live. Diese erreichten im Schnitt 3,53 Millionen Zuschauer. Derdurchschnittliche Marktanteil lag bei 20,3 Prozent. Die Mehrheit desPublikums interessierte sich dabei natürlich für die Begegnungen mitdeutscher Beteiligung: 6,16 Millionen Zuschauer schalteten im Schnittein, wenn die deutsche Nationalmannschaft im Ersten auf dem Platzstand. Das entsprach einem durchschnittlichen Marktanteil von 36,8Prozent. Insbesondere auch bei den Zuschauern zwischen 14 und 49Jahren waren die Übertragungen der deutschen Spiele im Erstenangesagt: 1,37 Millionen waren es im Schnitt in der Zielgruppe. DerMarktanteil lag bei herausragenden 30,9 Prozent."Unsere Übertragungen von der FIFA Frauen-WM im Ersten wareninhaltlich hervorragend und haben ein großes Publikum vor diedeutschen Fernsehbildschirme geholt. Bis zu 5 Millionen Zuschauersahen auch nicht-deutsche Spiele. Die Begegnungen mit Deutschlandhatten Marktanteile von durchschnittlich fast 40 Prozent. Das sindgroßartige Werte, die zeigen, dass der Frauenfußball in Deutschlandan Attraktivität noch zugelegt hat," so ARD-Sportkoordinator AxelBalkausky. "Wir denken, dass wir mit unserem medialen Engagement einenormes Stück dazu beigetragen haben, dass die Frauen-WM in diesemJuni so ein tolles sportliches Highlight war und von einer so großenAnzahl an Zuschauern wahrgenommen wurde", so Balkausky.Am erfolgreichsten im Ersten war die Übertragung des deutschenViertelfinales am 29. Juni: 7,92 Millionen Zuschauer verfolgten dieNiederlage der deutschen Elf gegen die Auswahl aus Schweden live imErsten (Marktanteil von 43,0 Prozent). Auch hier waren knapp zweiMillionen Erwachsene (1,90 Mio.) zwischen 14 und 49 Jahren mit vonder Partie. Der Marktanteil in der jüngeren Zielgruppe lag bei 39,0Prozent.Axel Balkausky ist darüber hinaus sehr zufrieden mit denARD-Moderatoren und -Reportern im Ersten: "Die Zusammensetzungunseres Teams aus drei Frauen und zwei Männern war perfekt: NiaKünzer als ARD-Fußball-Expertin an der Seite von Moderator ClausLufen, Valeska Homburg beim deutschen Quartier und Stephanie Baczykund Bernd Schmelzer als Reporter. Sie haben alle eine tolle Leistungabgeliefert."Nicht nur im Fernsehen war die FIFA Frauen-WM für die ARD einErfolg: Auch das umfangreiche Online-Angebot inklusive einer Vielzahlwebexklusiver Livestreams interessierte die Nutzer. Seit dem Launcham 1. Juni bis einschließlich 7. Juli 2019 generierte dasInternetangebot zur FIFA Frauen-WM auf sportschau.de insgesamt 6,5Millionen Visits und 18,5 Millionen Pageimpressions. Federführer fürdie FIFA Frauen-WM im Ersten ist der Norddeutsche Rundfunk.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell