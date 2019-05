Erfolgreiche Finanzierungsrunde für Off-Grid-Solarmodulhersteller OPES Solutions

Berlin (ots) - OPES Solutions, der Marktführer fürOff-Grid-Solarmodule, hat die führendenImpact-Investmentgesellschaften KawiSafi (Kenia) und Quadia (Schweiz)als neue Investoren gewonnen. Die Finanzierung durch Quadia erfolgtüber einen Investmentfonds, den das Schweizer Unternehmen inPartnerschaft mit der belgischen Bank Degroof Petercam verwaltet.Bilder des O-Lite Moduls von OPES Solutions auf einemMontagesystem zum Download (Bild: watt-r): https://goo.gl/HrgQ9BWachstum in Energy Access- und Smart City-MärktenOPES Solutions baut seine Position als weltweit führenderSolarmodul-Anbieter in den schnell wachsenden Märkten für "EnergyAccess"- und "Smart City"-Lösungen aus. Dafür verfügt das Unternehmenüber Niederlassungen in China, Deutschland und Hongkong. Allein im"Energy Access"-Markt, der seine Dynamik hauptsächlich dem Wachstumvon Pay-as-you-Go Solar Home Systemen verdankt, hat OPES Solutions inden letzten Jahren mehr als 4 Millionen kundenspezifischeOff-Grid-Solarmodule geliefert.OPES Solutions wird das neue Kapital einsetzen, um seineProduktions- und F&E-Aktivitäten deutlich auszubauen. "Mit unseremWerk in Changzhou, China, sind wir gemeinsam mit unseren Kunden einmaßgeblicher Player beim Aufbau einer neuen Branche", sagt RobertHändel, CEO und Gründer von OPES Solutions. "UnserProduktentwicklungs- und Fertigungskonzept ist genau auf dieBedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Sie bringen dieOff-Grid-Elektrifizierung in Entwicklungsländern und neue Anwendungenvoran, die die Mobilität und Nachhaltigkeit in Smart Cities fördern",ergänzt Händel.Die Forschungsaktivitäten von OPES Solutions umfassen neueSolarmodul-Designs und -materialien. Mit ihrer Hilfe könnenSolarmodule direkt in innovative Anwendungen integriert und Verfahrenzur Massenproduktion kleiner Module entwickelt werden.Investoren mit Fokus auf zwei zentrale weltweite HerausforderungenDie Investitionsschwerpunkte der neuen Gesellschafter sind perfektauf das Ziel der Gründer von OPES Solutions abgestimmt: Sieunterstützen einerseits die solare Elektrifizierung von mehr alseiner Milliarde Menschen, die derzeit keinen Zugang zu Energie haben.Andererseits tragen Sie dem Trend zu schnell wachsenden Städten aufder ganzen Welt Rechnung. Diese benötigen innovative technologischeLösungen, um ökologisch nachhaltig zu sein."Derzeit werden allein in Afrika südlich der Sahara 17 MilliardenDollar pro Jahr für schmutzige Energie ausgegeben. UnsereInvestitionen zielen auf diesen riesigen Markt ab, um den Zugang zusauberer Energie durch wirtschaftlich erfolgreiche Lösungen zuverbessern. Als Marktführer für Off-Grid-Solarmodule passt OPESSolutions perfekt zu diesem Schwerpunkt", sagt Amar Inamdar,Geschäftsführer von KawiSafi."Quadia investiert in nachhaltige Unternehmen, die dieregenerative Wirtschaft vorantreiben. Für uns sind dabei nicht nurtechnische und wirtschaftliche Faktoren entscheidend, sondern auchpositive soziale und ökologische Auswirkungen. Die Investition inOPES Solutions entspricht diesen Anforderungen, denn Solarenergie istein Schlüsselelement, um mobile und nachhaltige Lösungen in den sichdynamisch entwickelnden Städten von heute zu ermöglichen", ergänztDaniel von Moltke, Managing Partner bei Quadia.OPES Solutions als Player beim Aufbau der Off-Grid-IndustrieSpeziell entwickelte innovative Produktionsprozesse sind derSchlüssel zum Erfolg von OPES Solutions. Dieser Technologievorsprungermöglicht es dem Unternehmen, schnelle Produktentwicklungs- undHochlaufzyklen, hohe Stückzahlen und eine gleichbleibendeProduktqualität zu erreichen, obwohl es für eine Vielzahl kleinerOff-Grid-Module keine standardisierten Produktionsanlagen auf demMarkt gibt. So erhöht beispielsweise der patentierte Flying FibreLaser von OPES Solutions den Durchsatz beim Schneiden von Solarzellenum das 8-fache, bei besserer Modulqualität und -leistung alsvergleichbare Maschinen.Tom Tang, CTO & Mitbegründer von OPES Solutions: "Obwohl wir inder Vergangenheit ohne Finanzpartner weit gekommen sind, bringenKawiSafi und Quadia nicht nur Wissen und ein Netzwerk für unserebeiden Schlüsselmärkte mit, sondern auch finanzielle Stärke, umunseren wichtigsten F&E- und Expansionsprojekten zusätzlichen Schubzu verleihen. Wir alle freuen uns sehr, unser Unternehmen auf dienächste Stufe zu bringen."Über KawiSafiKawiSafi ist ein Risikokapitalfonds, der in schnell wachsendeUnternehmen investiert, die die neue Energierevolution anführen, mitdem Motto: "Wir setzten Kapital ein, um positiven Wandel zu fördern."Unser Ziel ist es, den Zugang zu sauberer Energie für Millionen vonMenschen mit niedrigem Einkommen in Ostafrika zu fördern undgleichzeitig wettbewerbsfähige Renditen für Investoren zu erzielen.Wo andere Kompromisse zwischen Impact und Rendite sehen, sehen wirMöglichkeiten zur Skalierung. Wir glauben, dass die ZukunftOstafrikas in einer kohlenstoffarmen Wirtschaft liegt. DezentraleEnergielösungen spielen dabei eine wichtige Rolle, und das Portfoliovon KawiSafi ist so aufgebaut, dass Synergien in diesem Ökosystemgefördert werden. Die Portfoliounternehmen sind aufstrebendeMarktführer in den Bereichen Wohn- und Gewerbeenergie,Verbraucherfinanzierung und mehr. Zusammen bringt dieses Ökosystemerschwingliche, saubere Energie zu Millionen von Menschen. ErfahrenSie mehr unter http://www.kawisafi.com.Über QuadiaQuadia wurde 2010 gegründet und ist auf Impact Investmentsspezialisiert, welche durch Beteiligungskapital, Darlehen sowie Fondsgetätigt werden. Im Einklang mit seiner Mission "Wir finanzieren dieLösungen für eine regenerative Wirtschaft" richtet sich Quadia anUnternehmen, die ihre strategische Entwicklung auf Produkte undDienstleistungen ausgerichtet haben, die zur Lösung unserer heutigensozialen und ökologischen Herausforderungen beitragen. Diesetransformativen Unternehmen sind in den Bereichen saubere Energie,nachhaltige Lebensmittel und Kreislaufwirtschaft tätig. Seit seinerGründung hat Quadia über 40 Unternehmen, Projekte und Investmentfondsim Gegenwert von 180 Mio. EUR finanziert. Quadia hat seinen Sitz inGenf, Schweiz. Über OPES SolutionsOPES ist ein Technologie-, Qualitäts- und Marktführer derOff-Grid-Solarindustrie. Der Unternehmensschwerpunkt liegt auf derEntwicklung und Produktion von Solarmodulen, die auf Anwendungen inEnergy Access- und Smart City-Märkten zugeschnitten sind. FlexiblesDesign, hohe Lebensdauer und ein hervorragendesPreis-Leistungs-Verhältnis werden durch innovativeFertigungsverfahren im OPES-Werk in Changzhou, China, ermöglicht. Zuden Forschungs- und Entwicklungspartnern von OPES Solutions gehörtdas Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP. DieBusiness-Development und die Produktentwicklung haben ihren Sitz inBerlin.