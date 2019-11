Erfolgreiche Finanzierungsrunde bei Virtual Reality Start-up / VRdirect: Virtual-Reality-Projekte einfach machen

München (ots) - Die 2018 gegründete VRdirect GmbH meldet den Abschluss einererfolgreichen Finanzierungsrunde. Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaftist neu bei dem Münchner Software-Unternehmen eingestiegen. Die bereitsinvestierte SEK Ventures GmbH - das Investmentvehikel der drei Flixbus-Gründer -erhöht ihr Engagement. VRdirect bietet eine einfache SaaS-Lösung, umVirtual-Reality Projekte zu erstellen und zu verteilen.Die VRdirect-Lösung arbeitet mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, mit der360-Grad-Bilder oder Filme unkompliziert in VR-Projekte umgesetzt werden können.Die VR-Inhalte können anschließend über jedes VR-fähige Gerät, Smartphones odereinen Webbrowser veröffentlicht werden.Bereits heute setzen renommierte Unternehmen - zum Beispiel Siemens, E.ON oderPorsche - die VRdirect-Lösung bei der Produktpräsentation, für dasMitarbeitertraining oder im Sales Support ein. Die Deutsche Welle macht über dieöffentlich zugängliche "DW World Heritage 360" App UNESCO-Weltkulturerbestätten,wie die Bamberger Altstadt, virtuell erlebbar.Marcus Gulder, Leiter des Venture-Teams der BayBG: "VR-Inhalte gewinnen mitihrer orts- und zeitunabhängigen Nutzung bei gleichzeitigem Erlebnischarakterzunehmend an Relevanz im Unternehmensumfeld. Das gilt bei der Produkterläuterungebenso wie in Vertrieb oder Marketing. VRdirect hat eine hoch skalierbarePlattformtechnologie aufgesetzt, mit der die Produktion und Verteilung vonVR-Inhalten ohne Expertenkenntnisse unkompliziert, schnell und kostengünstigmöglich ist."VRdirect-Gründer und -Geschäftsführer, Dr. Rolf Illenberger: "Die aktuelleFinanzierungsrunde ermöglicht uns die Expansion in weitere Branchen undAnwendungen. Es freut uns sehr, dass wir neben unseren bisherigen Investoren nunauch die BayBG an Bord haben, die sich durch ihre langjährige Erfahrung undKompetenz bei der Finanzierung und Begleitung von Start-ups auszeichnet."Flixbus-Gründer und -CIO sowie Business Angel, Daniel Krauss: "VRdirect hat sichim Jahr 2019 stark entwickelt und sich im Bereich der Virtual Reality Lösungenfür Enterprises eine führende Marktposition erarbeitet. Wir sind vom Erfolgüberzeugt und verbinden mit dem erneuten Investment unsere Start-up-Erfahrungmit der Solidität der BayBG als Finanzierungspartner."Pressekontakt:Josef.Krumbachner@baybg.deTel. 089 122280-172Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81518/4452763OTS: BayBGOriginal-Content von: BayBG, übermittelt durch news aktuell