Erfolgreiche Blogger Relations - Eintägiges Praxisseminar im April in Frankfurt (FOTO)

Hamburg (ots) -Immer mehr Blogger erreichen im Internet und den sozialenNetzwerken eine enorme Reichweite. Als Wortführer und digitaleMultiplikatoren sind sie wichtige Influencer für bestimmte Publikums-und Themenbereiche. Zeitgemäße PR versucht daher nachhaltigeBeziehungen zu ihnen aufzubauen. Doch wie sollten Bloggerangesprochen werden? Mit welchen Darstellungsformen lassen sie sichfür die eigenen Themen gewinnen? Im Media Workshop "BloggerRelations" erfahren Interessierte am 27. April 2017 in Frankfurt amMain, mit welchen Strategien der Einstieg in das Thema gelingt. Diemaximal 12 Teilnehmer lernen die Möglichkeiten kennen, interessanteBlogger anzusprechen und zu starken digitalen Multiplikatoren ihrerThemen zu machen. Referent des eintägigen Seminars istKommunikationsberater Kai Heddergott.Terminankündigung:"Blogger Relations"am 27. April 2017 in Frankfurt am MainÜber den Referenten:Kai Heddergott (Jahrgang 1969) ist selbstständigerKommunikationsberater und seit 1995 als Autor und Dozent zu denThemen Online-Kommunikation und Multimedia tätig. Er berät seineKunden bei der Konzeption und Realisierung von internen und externenKommunikationsmaßnahmen sowie beim Einsatz zeitgemäßer Off- undOnline-Medien. In seiner Tätigkeit als Projektleiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeit beim MMB Institut für Medien- undKompetenzforschung in Essen war er viele Jahre als Mitglied in derJury und Nominierungskommission des Grimme Online Award tätig.Heddergott hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität MünsterPublizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und war dortmehrere Jahre für die elektronische Lehrredaktion des Instituts fürPublizistik verantwortlich. Zu seinen Kunden zählen nationale undinternationale Unternehmen aus den Bereichen Industrie,Finanzwirtschaft und öffentliche Institutionen.Über den Veranstalter:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieterund zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führendenAnbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogrammumfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, Marketing, Public Relationsund Digitaler Kommunikation sowie zur persönlichen Entwicklung undzum Selbstmanagement. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedeneVeranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zurAuswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderteInhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kundenkonzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten ausWirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einenengen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bisheute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis undFührungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigenVeranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. DieZertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgtedurch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels"Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".